無綫最索人妻探討婚內出軌演大尺度床戲　爆喊：心碎過都會共鳴

由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作的無綫全新都會愛情劇《婚後事》（《Happy Ever After？》），由陳自瑤、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿以及賴慰玲等主演，將於2月26日首播。該劇帶出由愛情到婚姻世界，到底能否真的黑白分明？「有人覺得上床係出軌，但有人覺得𥄫女已經係不忠」，透過這類題材去探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心。

羅子溢飾演潘善仁Tim。

陳自瑤飾演張明芯Emma。

潘善仁與Emma曾經深愛著對方。

《婚後事》以由六個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾）一起經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等不同議題最黑暗但又最光明一面，從而一起成長，「只要曾經深愛過、心碎過的人，都會共鳴」。

王敏奕飾演呂靜海Mira，是導致潘善仁與Emma決裂的關鍵人物。

王敏奕飾演呂靜海Mira，是導致潘善仁與Emma決裂的關鍵人物。

《婚後事》其中一大特色是以嶄新的非一般傳統劇集拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚（1-5集）」、「不忠（6-10集）」、「錯愛（11-15集）」、「修復（16-20集）」呈現不同風格的故事，每集均局限以一到兩個主角的視角作敘述，每5集還有一個小結局，完美過渡至下一個章節，細味下像是一本「有聲有畫的愛情小說」。雖然只有六個主角，但卻錯綜複雜地爆發出五角關係，保有Standard夫妻及情侶關係的同時，還赤裸地探索了肉體出軌、思想出軌、不忠、傾慕、守護、愛情拜金理論、第三者，甚至性幻想等極具爭議性的議題，以展現現實中愛情與婚姻的掙扎，了解充滿矛盾的人性。

《婚後事》像是一本「有聲有畫的愛情小說」。

《婚後事》的主角是潘善仁與張明芯，大學時已墮入愛河的二人，拍拖多年後順理成章地結婚及生小朋友。隨著時日過去，兩性關係的多元矛盾逐漸湧現，包括善仁不負責任又嗜賭的爸爸帶來極大的經濟壓力、子女教育方法大不同、女尊男卑等，不過最大問題，還是性格沉鬱壓抑、眾人都以為是好男人典範的潘善仁、竟背著別人眼中的「完美人妻」張明芯出軌，一直幸福美滿的婚姻頓時崩毁…

《婚後事》以四個不同章節展現愛情與婚姻的掙扎。

其實該劇自開拍以來一直備受關注，除了因為是陳自瑤首度升呢女一之作，更盛傳劇中有不少突破傳統電視尺度的親熱戲。觀乎官方今日發布的宣傳照，暫未見任何刺激官能場面，焦點反而落在一眾男、女主角的角力戲及爆喊場口。陳自瑤受訪時坦言，《婚後事》劇本相當扎心，單看文字描述已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更是試過一日之內由頭喊到落尾；有時為了遷就拍攝場地，她又試過一日轉妝三至四次，由廿幾歲至接近五十歲的造型都有，絕對是演技、體力及速度大挑戰。

潘善仁與Emma曾經深愛著對方。

陳自瑤憶述拍攝時的「苦況」亦忍不住笑言：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩、三啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」

到底是甚麼導致二人最終要面對離婚與否的困局？

陳自瑤首次擔演女一。