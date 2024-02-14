晚吹流量密碼︱網紅多莉搞笑片台灣爆紅　曾扮交友軟件Tinder造型

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（13日），播出第五集，由ERROR成員193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目。節目一開始兩位主持人對着螢幕上顯示的提示版猜度對方的職業，而今集請來來自台灣的女嘉賓網紅多莉Dolly Wu作客，對方的職業是麻雀館志工。

193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）共同所主持ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》。（節目截圖）

今集請來來自台灣的女嘉賓網紅多莉Dolly Wu作客，對方的職業是麻雀館志工。（節目截圖）

大談麻雀館志工職業內容

講到麻雀館志工這份職業，她分享主要是陪老人打麻雀，不可以金錢交易。至於提到接拍工作的契機，她回應是為老闆管理一間店，主要與70歲以上的長者相處，她憶述有一位89歲的老人打牌經歷，她說：「凌晨三點打到隔天早上。」

她提到自己是修讀哲學系，至於現階段的工作與當初學習的科目不相關，真正的工作是棋牌休閒管志工與搞笑片創作者。她表示：「我喜歡創作，不喜歡二創，例如抖音都拍一樣的東西。我之前都有說過拍那種東西，很容易上熱門，我想試試看，但我想到跟大家一樣就沒有辦法去學了。」

講到麻雀館志工這份職業，網紅多莉分享主要是陪老人打麻雀。（節目截圖）

網紅多莉現時社交網擁有將接近七萬名追蹤者。（節目截圖）

曾扮交友軟件Tinder造型

講到現時社交網擁有將接近七萬名追蹤者，她大方分享有一次拍搞笑影片的時候，以交友軟件Tinder造型示人，她說：「我就是這樣跟大家玩紅了。」其實Dolly Wu的IG除了可以欣賞她平時搞怪的作風影片外，私底下的她也熱愛穿着比堅尼，大騷豐滿上圍及好身材，吸睛程度爆燈！

網紅多莉分享有一次拍搞笑影片的時候，以交友軟件Tinder造型示人。（節目截圖）

私底下的網紅多莉也熱愛穿着比堅尼，大騷豐滿上圍及好身材。（IG@)dollydollye）