港姐冠軍情人節同老公頭貼頭合照放閃　拒入豪門嫁農村小子覓真愛

現年49歲的港姐冠軍郭羨妮（Sonija）在2011年與內地武術指導朱少杰結婚後，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），而郭羨妮亦逐漸減產，直至2021年獲邀拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》，相隔多年復出螢光幕的她依然靚女，顏值未有跌Watt！雖然郭羨妮過往甚少分享同老公的合照，相當低調，但適逢今日（14日）情人節，她就激罕曬出夫妻合照，大方放閃！

郭羡妮相隔多年復出螢光幕，參演ViuTV劇集《冥冥之中》。（IG@sonijakk）

大方放閃！（IG@sonijakk）

郭羨妮寫道：「一轉眼，我們在過第十四個情人節了💕㊗️大家甜甜蜜蜜，和諧幸福❤️❤️#情人節快樂2024。」相中所見，素顏出鏡的郭羨妮從後攬實老公，兩人頭貼頭合照，非常甜蜜，而朱少杰就手抱一紥鮮花，相信是送給老婆的。早前郭羨妮曾發文怒轟網台Smart Travel言論失實，更自揭曾陷抑鬱，全靠老公才走過低潮：「是的，我不應屬於這圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。」

兩人頭貼頭合照，非常甜蜜。（IG@sonijakk）

早前郭羨妮曾發文怒轟網台Smart Travel言論失實，更自揭曾陷抑鬱。（IG@sonijakk）

郭羨妮在2011年因拍攝《宮鎖心玉》而認識比她年輕6歲的朱少杰，當時郭羨妮因一段武打戲而NG多次，而朱少杰就一次又一次為她耐心講解，最終完美完成了拍攝，兩人在拍攝期間漸漸愛上了對方，拍拖數月後便結婚。不過因朱少杰出身於農村，當時外界並不睇好這段戀情，直指郭羨妮嫁給「窮」小子，女尊男卑，但郭羨妮在接受訪問時就直言愛老公朱少杰的單純，自小在農村長大的朱少杰兒時生活環境不好，沒有鞋穿，因此現在特別喜歡買鞋；又指自己其實十分簡單，只想要平凡戀愛，她曾笑言大家都覺得她要找個「光頭核突有錢佬」嫁，但她就認為不會快樂，而她亦不是一個注重物質的人，只要愛錫她就足夠了。如今一家三口幸福美滿，羡煞旁人！

2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie）。（IG@sonijakk）

郭羡妮同囡囡。（IG@sonijakk）