飛黃騰達｜劇中有位童星熟口熟面　佢老竇同謝霆鋒竟有「關係」？

由女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、黃浚銘、歐鎮灝 (George)、吳啟洋 (Phoebus)及陳安立 (Brian)等主演的ViuTV新劇《飛黃騰達》，正在熱播。除了劇中一班男、女年輕偶像演出吸引外，在昨晚播出的第二集中，有位童星也引起觀眾注意，皆因覺得他熟口熟面，原來他就是前亞視藝人、當年憑「亞視霆鋒」之稱的伍偉樂的8歲大仔伍星霖，兩父子餅印般的樣子，難怪觀眾會覺得熟面口。

伍偉樂一家六口，陣容強大。（IG@lokgorgor）

一家都好有演繹細胞。（IG@lokgorgor）

伍偉樂是一個好爸爸。（IG@lokgorgor）

在日前播出的第二集中，講陳安立為家庭努力打拼，與飾演其太太的岑樂怡育有4位小朋友，溫馨又幸福。而當中飾演其大仔的小演員，觀眾一眼看過去覺得有種說不出的熟口面，經確認後，原來該小演員正是伍偉樂的大仔伍星霖，而伍偉樂在接受《香港01》訪問時更透露，飾演陳安立另一個兒子的小演員其實也是他家的三公子、5歲的伍星鐳。

四兄妹。（IG@lokgorgor）

大仔伍星霖同爸爸最似樣。（IG@lokgorgor）

伍偉樂表示今次兩位兒子有份參與該劇是經一位化妝師朋友介紹的，對方知道這套劇其中一個家庭需要有4個小朋友，湊巧他本身又有4個小朋友，於是他便帶住四兄弟姊妹一齊去面試，最後大哥和三哥被劇組選中。對於大仔被讚演出淡定，伍偉樂稱大仔在外面比較內斂，但之前都有過些拍廣告的經驗，在今次拍劇過程中，他全程陪伴兒子，兒子的表現讓他喜出望外，講對白都幾有感情，「我現場睇到幾場都覺得，咦？有啲潛質喔，我覺得佢係有少少遺傳我喜歡演藝，到之後大哥又拍咗一個廣告，佢又真係做到導演嘅要求。不過當中二仔係最有表演慾。」

伍偉樂大仔和三仔都被選中參演ViuTV劇集《飛黃騰達》。（ViuTV截圖）

伍偉樂大仔和三仔都被選中參演ViuTV劇集《飛黃騰達》。（ViuTV截圖）

伍偉樂大仔和三仔都被選中參演ViuTV劇集《飛黃騰達》。（ViuTV截圖）

兩兄弟非常入戲。（ViuTV截圖）

問到是否想培養兒子做童星？伍偉樂直言：「如果做到童星就梗係開心啦，可以繼承我衣缽，仲要青出於藍，但我哋冇刻意安排，反而老婆幫4個小朋友開咗一個page，有時有啲製作公司、廣告面試都會叫我哋去試鏡，但可能10次得一次半次中，如果佢哋做童星全家都會開心，尤其屋企啲長輩，經常狂loop翻睇佢哋啲片。」

兩兄弟獲讚演出自然。（ViuTV截圖）

兩兄弟獲讚演出自然。（ViuTV截圖）

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前亞視藝人伍偉樂自2016年亞視「熄機」後，回復自由身，雖然曾在2018年獲邀主持世界盃節目，不過卻未有太多幕前演出機會。身為4名子女的父親，為了應付沉重的經濟負擔，他卸下藝人身分，轉行做揸巴士，且不斷增值自己考獲多個拍照旁身，另外也隨香港明星足球隊四出友賽。

伍偉業有「亞視霆鋒」之稱。（視頻截圖）

伍偉樂是明星足球隊成員之一。（IG@lokgorgor）