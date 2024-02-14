鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚勁浪漫：沒想到會是這麼大的場面

TVB藝人鄧卓殷和郭子豪拍拖多時，大家都期待着這對金童玉女拉埋天窗，想不到消息來得那麼突然，今日晚上女方就在社交平台公開自己被求婚的過程，除了有心思，還相當浪漫。

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。（ig＠amber.tcy）

她在社交平台出post說：

2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生

懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天

興奮的我還買了頂草帽👒

沒想到一上船他就跟了朋友走開了，説要打個招呼

叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開

第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間

沒想到過了半小時，他還未回來

突然有人按門鈴，給我戴上花冠

我才知道…

(還差點穿了拖鞋出門😂)

一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過

沒想到會是這麼大場面

看見他在郵輪大螢幕上

有全船的人一起見證着

他講的一番說話，承諾

播放着我們這幾年來的片段

回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多

沒想到驚喜還未完

他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻

我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺

(但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了Pic.8)

直到現在也覺得像是一場夢

謝謝你 為我準備的一切

謝謝你 這些年來一直以愛相伴

my lover, my soulmate , my best friend, my work partner

and …. now MY FIANCÉ!!

知大家也等了很長時間

here I announce, we are engaged!!!💍

過程浪漫。（ig＠amber.tcy）

過程浪漫。（ig＠amber.tcy）

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