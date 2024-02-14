鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚勁浪漫：沒想到會是這麼大的場面
撰文：黃梓恒
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TVB藝人鄧卓殷和郭子豪拍拖多時，大家都期待着這對金童玉女拉埋天窗，想不到消息來得那麼突然，今日晚上女方就在社交平台公開自己被求婚的過程，除了有心思，還相當浪漫。
她在社交平台出post說：
2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生
懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天
興奮的我還買了頂草帽👒
沒想到一上船他就跟了朋友走開了，説要打個招呼
叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開
第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間
沒想到過了半小時，他還未回來
突然有人按門鈴，給我戴上花冠
我才知道…
(還差點穿了拖鞋出門😂)
一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過
沒想到會是這麼大場面
看見他在郵輪大螢幕上
有全船的人一起見證着
他講的一番說話，承諾
播放着我們這幾年來的片段
回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多
沒想到驚喜還未完
他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻
我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺
(但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了Pic.8)
直到現在也覺得像是一場夢
謝謝你 為我準備的一切
謝謝你 這些年來一直以愛相伴
my lover, my soulmate , my best friend, my work partner
and …. now MY FIANCÉ!!
知大家也等了很長時間
here I announce, we are engaged!!!💍