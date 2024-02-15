37歲前TVB小花瘦到肋骨凸起　曾「偷食」人夫去年離巢性感大解放

現年37歲的朱智賢去年9月中約滿離巢TVB，結束十年合作關係。回復自由身的朱智賢經常在Instagram大解放派福利，昨日（14日）就趁情人節晒出性感照，相中更見朱智賢瘦到凸肋骨。

朱智賢瘦到凸肋骨。（IG圖片）

適逢昨日情人節，朱智賢沒有在IG分享與男友謝東閔的甜蜜照。（IG圖片）

，但上載了一輯靚相。（IG圖片）

適逢昨日情人節，朱智賢沒有在IG分享與男友謝東閔的甜蜜照，但上載了一輯靚相。相中朱智賢以ube top薄外套示人，露出纖腰，雖然性感度不及平時上載的照片，卻見到身形消瘦的她腰間兩邊肋骨竟然離奇凸起。她在帖文中寫道：「Happy Valentine’s Day」有大批網民留言祝福她與謝東閔開心幸福：「大美人朱朱好靚！身村fit爆！祝福你同閔大人有個幸福快樂甜蜜恩愛的情人節！永遠支持你！加油！祝福朱朱閔大人永遠幸福快樂！永遠甜蜜恩愛！」、「笑容好甜，非常幸福甜蜜女神！你同閔大人都要開開心心幸福快樂」。

朱智賢去年離巢性感大解放。（IG圖片）

朱智賢自2020年4月被傳媒拍到與人夫黎振燁駕車到偏僻山頭偷食心形蛋糕，爆出「偷食」事件後，人夫男主角黎振燁事業插水，但事後朱智賢獲男友謝東閔護花陪同開記者會。事件爆出後，謝東憫慘被網民封為「馬國明2.0」，然而兩人亦攜手度過難關，走出偷食風波。

朱智賢拍《三日兩夜》旅遊節目上位。（IG：@ashley_ellabel）