47歲視帝情人節因4隻字激嬲老婆被「開年」 五體投地認錯求原諒
撰文：崔力生
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現年47歲的視帝陳展鵬，自成家立室後成功「轉型」，昔日的Cool爆視帝被太太單文柔（Phoebe）和女兒「小豬比」陳諾瑤融化，成為現時的愛妻號、暖男爸爸，而且長期笑容掛臉，一副冧滋滋的樣子。
昨日適逢是大年初五兼情人節，陳展鵬竟在這個浪漫的日子裡被太太「開年」。事源兩人準備出門口，陳展鵬不斷催促太太：「快啲喇，行快兩步喇！」然後還要愈講愈焦急，攤開雙手叫對方：「哎呀，快啲喇，我咪叫咗妳行快兩步嘅！」
單文柔終忍不住，語帶火氣地反問對方：「你做咩係咁叫行快兩步啊？咩事咁急啫？」陳展鵬解釋：「唔行快兩步，又點樣追到我偶像呢？」這句簡直是火上加油，單文柔問：「邊個係你偶像啊？」之後陳展鵬攞出電話，並播出賀年歌《財神到》：「我偶像就係…財神到，好走快兩步。」氣得單文柔火遮眼：「你一直催、催、催，催到我妝都化唔到，你知唔知咩叫開年？」最後，得罪了太太的陳展鵬只能「五體投地」式，並講出連串「好說話」向對方認錯，單文柔則攞住長長竹棍，坐在老公背上擺出女王姿態。
其實，這只是陳展鵬與太太的一段夫妻賀年小劇場，他們兩公婆近年積極經營社交平台，分享夫妻日常，吸納不少粉絲，這段「花式曬愛」的片段更獲得不少網民讚好：「耍花槍都咁sweet」、「羨慕」、「快兩步…接財政部情人吧」，適逢之前深夜重播《城寨英雄》，有網民笑問：「依招係咪傳說中嘅猛虎下爬山？」
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