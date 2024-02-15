歐信希偕黃文慧合演微電影領悟愛要及時　憶起外婆不禁流下男兒淚

歌手歐信希與老戲骨演員黃文慧（Bonnie），近日合作拍攝微電影《結結Loose Ends》，兩人飾演兩母子，戲中不乏感人場面，黃文慧的真摰演繹，更帶動歐信希傾情投入而熱淚盈眶，母子情感動觀眾。

黃文慧演技精湛,一個眼神都充滿戲。

歐信希感謝黃文慧帶入戲,好快投入情緒。

演戲經驗尚淺的歐信希,在戲中飾演一位渴望做歌手的司儀。

歐信希在戲中飾演一位渴望做歌手的司儀。

談到拍攝時眼濕濕，歐信希稱感謝Bonnie姐帶他入戲，加上想起自己90歲高母親和已故外婆不禁真情流露，他說：「雖然媽媽尚算健康，未有戲中Bonnie姐患上阿爾茨海默症，但偶然都會忘記東西，所以我出外工作都會擔心，不過最深刻是想起我外婆，遺憾相處時不懂照顧，常想如果我能夠多點時間孝順她就好！」

黃文慧飾演的母親.只記起兒子喜歡紅色煲吠,亦令兩人化解誤會。

歐信希感嘆當年未有太多時間與外婆相處。

歐信希對已90歲的母親仍很健康亦感安慰。

童年的歐信希都幾靚 仔.,母親打扮亦甚時尚。

歐信希透露最巧合是這微電影《結結Loose Ends》，是講述母子情， 戲中男主角一直有夢想參加歌唱比賽，和現實中的他經歷相似，歐信希說：「拍攝時已感到有如度身訂造，真係好幸運遇到這個劇本，希望大家畀多啲支持，尤其和我一齊演出的Bonnie姐，真係激發咗我潛在戲癮，除咗做歌手同司儀，新一年還想多嘗試拍劇，亦都計劃再開演唱會。」

歐信希與黃文慧首度合作微電影《結結Loose Ends》投入演出令人感動。

歐信希真情流露眼濕濕。

歐信希與自己學生版小信希及黃文慧合照。

至於黃文慧在戲中飾演患上阿爾茨海默症（認知功能障礙）的年邁母親，她腦海只記得兒子童年參加歌唱比賽，想要一個紅色煲呔上台比賽，當年她非常反對兒子比賽，造成母子之間隔膜，不過多年後，她重返學校禮堂尋找參加歌唱比賽「兒子」，早已長大成人飾演兒子的歐信希，見到眼前的母親拿著紅色煲呔尋找自己，以盧冠廷一曲《天變地變情不變》來連繫母親記憶，母子相擁化解多年誤會。

歐信希與黃文慧祝賀各位龍年豐盛滿載。

歐信希與自己學生版小信希及黃文慧合照。

歐信希與黃文慧演母子令人感動。

另外，今次拍攝之微電影，是參予第十一屆《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》，今屆一共有22隊參與支援計劃，首度參與的歐信希對該片很有信心，不忘為自己「拉票」，請大家多多支持。