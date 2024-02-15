陳凱詠新EP限量卡式帶預購火速售罄　情人節為粉絲人肉速遞派驚喜

離開舊唱片公司後關閉年多的JACE陳凱詠，去年十月帶着親自作曲填詞的五首新歌合輯而成的EP《HATCHING》宣告回歸樂壇！JACE在這段休息的日子， 遠赴美國進修兼外遊取靈感，雖然未有推出新作，但她與音樂從未遠離，而是藉由閒暇的時光好好感受情緒，透過音階記錄最真摯的當下心聲。

JACE 陳凱詠個人EP《HATCHING》大獲好評出實體，情人節快閃派驚喜 走勻港九新界做人肉速遞答謝歌迷。

《HATCHING》是JACE自組工作室JACE WORLD後首張個人專輯，去年年底在樂迷的熱烈呼召下，製作超限量200盤卡式帶，並多次強調決不加印，是次發售定在JACE WORLD的官方網站上預購，甫開售已火速售罄。卡式帶是她創作EP的最初構思，沒有雕琢的作品卻是最直接的當刻粗糙紀錄，JACE本來沒有推出實體印刷的打算，幸好樂迷成功集氣，終於成就她獨立發展後的首張實體個人作品。

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《HATCHING》超限量卡式帶昨日（14日）正式面世，作為送給樂迷的龍年禮物。JACE 不僅落手落腳親自包裝卡式帶，更親自挑選3位樂迷，成為由她親自送貨的超級激罕「特選客戶」。不少Fans知道JACE將親自送貨，都在群組紛紛「舉手」兼各出其謀，有人表示已準備賀年糕點迎接JACE；有人又表示情人節當日一個人過，務求得到她「點燈」。

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當日JACE以特派速遞員身份遊走全港多區派件，地點包括：西環、尖沙嘴、新蒲崗及將軍澳，乘車途中她不時看錶，又表現得坐立不安，JACE 說：「原來拎住自己盒蛋（限量版卡式帶），逐家逐戶去派係咁興奮同緊張，我事前完全冇想像過。」JACE 笑稱自己低估速遞工作的辛勞，不僅要行六層樓梯，有樂迷填寫了公司地址作收貨地點，但留於家中呆等收件，整日的派件工作遇到不少蝦碌事。當中令JACE 最難忘的是一對Fans情侶上一次見到她，正是兩人的婚宴當日，這次就在情人節當天再見。

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當JACE派送完兩個地點來到最後一站，終忍不住大叫：「今日我哋成功派遞咗一輪新鮮雞蛋，仲有最後一隻，我哋就可以收工啦，大家興唔興奮呀？」當了大半更速遞員的JACE，有得收工當然興奮，但更興奮的是3位「特選客戶」收件時的開心表情：「因為想保留驚喜，所以事前完全冇同Fans講過，Fans話佢哋好緊張，我有理由相信自己仲緊張過佢哋，簡直好似要同人表白咁。」

而《HATCHING》中的五首新歌，每首都完美記錄JACE 於創作當下的真實感受。《Byebye 掰掰歌》則邀得唱作才女Kiri T擔任編曲及監製，流露JACE 與過去人事物道別的心情，為了更好的新生活只有選擇離開，瀟灑地掰掰的背後是憂傷與失落，曲末隱若聽到她說：「講咩都得㗎啦...」，把帶樂迷邁進專屬於JACE 的全新創作自主空間。

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而《Lo Siento 各行各路》同樣與之呼應，充滿玩味與活力的風格，由Rusty Bottle 負責編曲部份，盡顯JACE 的招牌演唱功力。之後的《Clam Down 練功》找來台灣音樂製作人、金曲獎主黃少雍，說唱的形式呈玩她那團火，提醒自己好好修練，抹去與過往的拉扯牽絆，完曲之際有種豁然開朗的爽。

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於新EP的最後兩首歌，《Earthly Fairy 見聞覺知》與《Sigue Haciendo 時機已到》，分別有Westrin James及hirsk跨刀編曲。在休息期間養成冥想習慣的她，創作出滲透幾分襌味、充滿電子迷幻曲風的《Earthly Fairy 見聞覺知》，表達回到內心覺知的過程，讓那團火溫柔地成為滋養的經過。《Sigue Haciendo 時機已到》的歌詞更由好友鍾說與JACE 合寫，鍾說更參與其中的說唱部份，副歌中兩句西班牙語「Sigue Haciendo」及「Estoy contigo」，意指「繼續做吧，我挺你」，直接點明JACE 此刻的想法，於商業框架下的難關下，興同伴互相力挺繼續做。