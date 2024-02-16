李子雄不滿被美斯忠粉投訴　怒斥冇腦不配做中國人︰這幫吃狗糧的

阿根廷「球王」美斯在本月初的國際邁亞密（Inter Miami CF）對香港聯賽選手隊的表演賽中缺陣，全程齋坐未有落場，被全場球迷噓爆，事後霍啟剛更多次發文，狂轟美斯不尊重香港球迷，風波至今仍未平息。而身為香港明星足球隊隊員的李子雄，近日亦拍片發表看法，怒斥「這樣的人我們還喜歡他幹嘛？」但仍有不少美斯的忠實球迷力撐偶像，更在平台投訴致李子雄的短片被下架。對此，李子雄日前再拍片激動鬧爆美斯忠粉：「我的視頻你也敢舉報？你們這幫吃狗糧的還真是厲害啊！」

美斯全程齋坐未有落場，被全場球迷噓爆。（資料圖片）

李子雄好嬲。（影片截圖）

激動鬧爆美斯忠粉。（影片截圖）

據知不少忠實球迷仍無條件支持美斯，更特別建立了群組，並要求每個人拍片支持美斯，亦有人認為李子雄「抽水」，甚至叫他做「霍子雄」。不過李子雄亦不甘示弱，日前他就以「勿忘國恥，做個有頭腦、有血性的中國人」為題，怒斥美斯忠粉：「這麼沒腦子的話你也說得出口，你都不配是中國人，我也不跟狗計較，咬我幾口無所謂，你陰陽霍家，我就跟你說說！」

李子雄怒斥冇腦。（影片截圖）

不配做中國人。（影片截圖）

句句有骨。（影片截圖）

李子雄指霍家為國家建設作出巨大貢獻：「朝鮮戰爭的時候，全靠霍家從香港運送物資，沒有當初的物資，也許就沒有你現在這生活，還給你機會在這陰陽怪氣？你爸沒教你吃水不忘挖井人嗎？這無關乎立場問題，這是一個作為中國人的血性！」全程表現十分激動又憤慨！

被叫做「霍子雄」。（影片截圖）

好激動！（影片截圖）

好不滿。（影片截圖）