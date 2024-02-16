44歲金牌司儀自爆初入行曾被嘲垃圾廢物　全憑一個信念走出低谷

現年44歲的林盛斌（Bob），絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一，除了婚宴場合邀請他做大會司儀，也有不少內地商演或是劇集和電影拍攝工作找他合作，最近仲世界巡演棟篤笑，事業上可以說是撈得風山水起。而同時阿Bob也相當顧家，他與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口美滿幸福。

現年44歲的阿Bob，絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一。（IG@bob_lamshingbun）

還在世界各地舉行棟篤笑，非常威水。（IG@bob_lamshingbun）

事業上撈得風山水起同時，阿Bob也相當顧家，他與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口美滿幸福。（IG@bob_lamshingbun）

不過成功背後，阿Bob當然也付出很多，他早前到馬拉西亞接受好友的深情專訪時，便道出了當年初入行時的不少辛酸經歷。阿Bob表示所有事情都是由零開始，從細慢慢去做大，中間定必經歷不少高山低谷，他也不例外：「一出嚟嘅時候，一定係冇人認知你係邊個，一定唔會畀面你，都係會覺得你係阿豬阿狗，覺得你係垃圾，覺得你係廢物。所以你就要用行動、用你嘅作品、用你嘅成績話畀人聽你唔係。」

阿Bob早前到馬拉西亞接受好友的深情專訪時，道出了當年初入行時的不少辛酸經歷。（小紅書截圖）

自爆初入行曾被嘲垃圾、廢物。（小紅書截圖）

自爆初入行曾被嘲垃圾、廢物。（小紅書截圖）

Bob續言要做到要為自己定下信念，這個信念就是一定要每天都提醒自己「我每日都要進步啲啲、我每日都要好少少」，「我以前已經係咁，我做DJ可能咬字又唔夠清楚，講嘢又太快，然後又有懶音，於是咪每日改，每一改一隻字，你一年都已經可以學識300多隻字。唔使講話我聽日一定要Double我身家，每日進步1%，學識多少少嘢，一年已經係37倍。」阿Bob自言就是憑著這一個小小的信念，每天進步一點，每天比昨天厲害一點，然後就走過這麼多年。

阿Bob為自己定下信念。（小紅書截圖）

Bob每天都提醒自己「我每日都要進步啲啲、我每日都要好少少」（小紅書截圖）

阿Bob一致堅持自己信念。（小紅書截圖）

而面對那些冷言冷語、攻擊、嘲笑和被人看不起時，阿Bob會告訴自己這些只是干擾，是令他成長的過程：「我唔係一個記仇嘅人，但呢啲嘢我真係會記得，但我唔係記嚟報復佢，我會記住佢個樣，當時點樣笑我、話我，令我更加有動力。面對呢啲聲音，最大嘅復仇就係你一步一步邁向成功。」

面對那些冷言冷語、攻擊、嘲笑和被人看不起時，阿Bob會告訴自己這些只是干擾。（小紅書截圖）

阿Bob稱面對呢啲聲音，最大的復仇就是你一步一步邁向成功。（小紅書截圖）

阿Bob又講到他人生最大的改變，就是由電台，有機會變去做電視台，「嗰時我做電台已經做到有少少樽頸位，發現自己已經攞咗香港十大DJ節目、十大主持人這些類似嘅名銜，好似係電台已經攞咗足夠嘅嘢，於是就諗係咪要出去睇下個世界，於是喺2009年，我用咗一年嘅時間諗，我係要改變下自己嘅軌跡和陣地，我不停諗如果有個電視節目3個男仔傾下情情塔塔，或者古靈精怪啲嘢都幾好，於是在平安夜我就收到J2監製電話，想搵我、MC Jin和陳偉霆一齊做一個節目，就是《兄弟幫Big Boys Club》，當時我就覺得好犀利，原來吸引力法則真係得。」亦從此踏入電視世界。

阿Bob指他人生最大的改變，就是由電台，有機會變去做電視台（IG@bob_lamshingbun）

《兄弟幫Big Boys Club》成為了阿Bob在電視界的開始。（微博圖片）

阿Bob直言視葉念琛為他人生其中一個伯樂，記得多年前在街頭一個很小型的活動，碰巧對方行過見到「呢條友」那麼出力和拼命，於是便把他記住了，之後對方有套戲有個角色就是做婚禮司儀，第一時間就找回他，「做咗呢次後，佢就覺得呢個人，工作態度幾好、幾醒目，於是下一次、然後再有好多好多個下一次都搵我做，做到我人生第一嘅電影男主角。」不少網民看完訪問後都大讚阿Bob充滿正能量。

阿Bob直言視葉念琛為他人生其中一個伯樂。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob在《我要發達》中，首次擔任電影男主角。（小紅書截圖）