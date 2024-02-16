尤雅將於月底於香港舉辦個唱　邀請了莫鎮賢及歐信希做特別嘉賓

當年憑一曲《往事只能回味》紅遍華語樂壇的尤雅，將於今個月 26 和27 號在尖沙咀文化中心音樂廳，舉行一連兩場《真經典回味演唱會 2024》，她分別請來莫鎮賢 （26 日） 及歐信希（27 日） 為個唱特別嘉賓。最近尤雅在接受媒體訪問時表示：「儘管今次香港個唱日期已接近春節尾聲，但我相信很多好朋友也期待著我過來，大家真的很久沒見了，希望在表演結束後可以一起去喝杯紅酒聚舊。今年春節我人在美國，和家人及親朋好友一起度過，美國的天氣是很不一樣的，很寒冷也會下雪，我們可以去玩雪，以及去朋友家品嘗不同的美食。」

尤雅表示時間過得真快很久沒來香港， 非常想念香港的歌迷。

尤雅姐憶述她仍記起第一次來香港的心情是非常緊張和興奮，那也是她在年青時第一次出國，當時她未成年，必須和她的監護人即她父親一起才能出國，到香港後發現歌迷很熱情，所以幫助了她很多，讓她首次來香港便玩得很開心，也留下了很多美好的回憶，她最想念香港的不單止是歌迷的熱情，也很想念令人垂涎三尺的香港美食，永遠不會忘記那味道，希望常常有機會來香港，因為她最想念就是香港的歌迷，他們是聽她的歌長大，令她印象很深刻，到現在也是一樣。

尤雅本月會於香港舉辦演唱會。（梁碧玲攝）

尤雅姐同時說：「我是一個知足常樂的人，永遠看事情也是正面的，我覺得這樣很重要，這才能維持我們每天過著快樂平安的日子，身體才會健康，這也是我維持好身材的秘方，當然我也有一個非常好的信仰，每一個人任何時候也須要信仰，它會隨著你，你也會隨著它，所以信仰永遠是最好的支持力量，在之前疫情的那段時間，信仰更令我像以前的一首歌一樣：找到了自己，過去一直很忙碌，沒空去認識自己，但疫情時不能工作，全世界也一樣停頓下來，這個時候就是幫助自己成長的好機會，我學到了很多過去不知道和不明白的事，也得到了過往從未擁有的，我非常開心。」

尤雅姐分享自身的經歷。

尤雅姐也分享了最難忘的登台經驗是年青時的演出，那時的舞台都是很大的，中間有一個升降台，那時她只有十六歲剛剛第一次在台上表演，心情很緊張，燈光效果令她看不到台下，我在很用神很有感情唱歌時，腳一踏空便跌落台下，她記得當時的觀眾全站起來，想看她跌在哪。後來有次在美國紐約登台，美國是一個很大的地方，所以如果有表演華橋們也是很熱情，那次剛好在下雪，她已經 encore 了好幾次，在唱過《往事只能回味》後，她便換了便服想快些回酒店休息，但現場觀眾仍在叫 encore ，她在想已唱了很多首歌和很累，而且那個時候她也很固執，便跟大會說已換了衣服不會再回台上，但主辦實在沒辦法了，他們的老闆都來到後台拜托她，其實她也非常不好意思，她跟他們說她穿回便服便不會上台，他們跟她說這裡是美國，就算妳在台上穿牛仔褲也可以，她即時侊然大悟，把她以為只有盛裝才能上台的概念一掃而空，那次印象也是很深刻，每次表演也給她帶來很好的回憶。尤雅姐最後說：「香港個唱的歌單很特別，正如演唱會名字《真經典回味演唱會 2024》，每一首歌都是經典，只有我才能唱，希望到時能見到大家。」