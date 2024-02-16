Jeffrey魏浚笙粉絲送車牌賀一剔pass　濕身賀《飯戲攻心2》票房升

魏浚笙（Jeffrey）在2023年大放異彩，橫掃樂壇新人獎，近日更一TAKE PASS考車路試成功。他出席新春活動時吸引大批粉絲撐場，Jeffrey 預先親筆寫了30張揮春在現場送給粉絲，令粉絲興奮不已，而粉絲除了送禮物外，更預備了JN 423的車牌送給他，祝賀他考獲駕駛執照。



Jeffrey魏浚笙踏入龍年即工作不斷，為商場新春活動擔任嘉賓。

Jeffrey魏浚笙即席舞動龍頭，向來喜愛健身操肌的他，不但將龍頭舞得有板有眼，而且勁度十足，隨即沾沾自喜地跟圍觀人士單眼，相當鬼馬！

年紀輕輕的Jeffrey，又自爆跟傳統習俗穿紅色內褲過年：「我一向遵循過年的習俗，自己於入行後更加迷信，覺得著紅色底褲好意頭，希望龍年的事業更上一層樓，推出更多帶有正能量的歌曲，最好當然是有機會舉行個人音樂會啦！至於演戲方面，自己渴望挑戰不同角色，就算要我扮醜也可以呀，因為我真的沒有覺得自己長得很帥！若說工作以外的願望，一定是身體健康，因為擁有健康的身體才是最大的本錢，所以我也祝福大家身體健康、『龍』光煥發！」

魏浚笙（Jeffrey）與小MODEL合照。

魏浚笙（Jeffrey）現身銅鑼灣鬧市吸引大批粉絲撐場。

新一年Jeffrey 除了增加歌唱發展機會外，也有新電影快將上映，而他有份演出的賀歲片《飯戲攻心2》票房報捷已打破二千五百萬，Jeffrey 表示，會繼續出力謝票，問他是否再寫多些揮春送給支持的觀眾？他說：「若票房再上我會淋水，所以已經努力操肌，加上年三十晚有濕疹出現，所以新年食得清淡一些，不會因為過年而增磅。」

魏浚笙（Jeffrey）笑稱新年期間都讓自己放縱一下，破戒吃了油角及笑口棗等