亞洲超星團｜丁子朗曬演技落淚RAIN激讚　黃奕斌隊惹負評

偶像選秀節目《亞洲超星團》第12集繼續是超星練習生第三次舞台公演，是集輪到攻擂隊伍登場，丁子朗曬演技令RAIN驚嘆，而黃奕斌（Hugo）所屬隊伍卻惹來負評。



「HOOK」隊清一色香港人！左起：丁子朗、方玉亨、文佐匡、余宗遙、張鎬濂、黃星綽、區珀豪、冼靖峰。

丁丁邀請觀眾一齊初戀。

丁子朗邀請現場觀眾一同經歷初戀

「HOOK」隊演出

由清一色香港代表組成的「HOOK」隊絕對是焦點所在，八位型男以粉紅和粉藍兩個色Tone衣服上陣，分別代表甜蜜的初戀以及苦澀的初戀，身為隊長的丁丁笑言要邀請現場觀眾一同經歷初戀，非常有心思。「HOOK」隊演出時八子各施各法，歌唱擔當冼靖峰、余宗遙孖住晒靚聲，文佐匡與區珀豪齊齊晒Rap功，方玉亨則大騷招牌芭蕾舞，最後丁丁大晒演技在獨白時流出真眼淚！

丁子朗呢滴眼淚不得了。

Rain都忍唔住問丁子朗點做到。

Rain見狀嘖嘖稱奇：「你是怎麼樣能夠找準時機正好把那顆眼淚掉下來？」丁丁笑言：「要多多練習，或者是多分幾次手，就可以哭得出來！」Rain再追問：「你最近和女朋友分手了嗎？」引得全場大笑。

丁子朗笑言分多幾次手就得。

Rain即問丁丁係咪最近分咗手。

Hugo隊惹負評

另一香港代表黃奕斌（Hugo）所屬的「Super Young High School」隊，八子齊齊化身高中生大晒青春活力一面，當中以Hugo的造型最為吸睛，身形健碩的他穿上背心大騷強勁臂彎！

「Super Young High School」隊，左起：艾煜坤、肖宇浩、吳玄曄、黃奕斌、王顏宏、黃輝雄、黃攀、江文俊。

黃奕斌（中）再晒麒麟臂！

八子雖然已經使盡渾身解數勁歌熱舞，惟他們未能成功俘虜評審的心，Rain坦言：「打仗時候武器是最重要的，我覺得這首歌和你們不怎麼搭，首先是太複雜，然後是動作沒整理乾淨，第三是你們breakdown的部分，我沒看懂在跳什麼！」