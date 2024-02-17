玲玲友情報｜麥玲玲爆頂流靚仔男星夜蒲　竟慘遭港女「請食檸檬」

J2節目《玲玲友情報》為麥玲玲師傅主持的清談節目，因她除了是玄學師傅外，在演藝、投資、做生意都有涉獵，所以閱歷亦較普羅大眾豐富。節目中麥玲玲師傅會分享各種光怪陸離、大大小小的奇人異事，十分之有趣。



今集講「溝女」。（截圖 / 《玲玲友情報》）

靚仔唔一定識到女仔，口才、才華先係重要。（截圖 / 《玲玲友情報》）

日前2月14日（初五）情人節播出的一集，麥玲玲就大爆有台灣男星到港夜蒲，慘遭港女請食檸檬的遭遇。這一集還邀請到了導演葉念琛上節目，於是兩人就開始教授與靚女傾談的技巧。

麥玲玲大爆有外地靚仔男星，被港女請食檸檬。（截圖 / 《玲玲友情報》）

麥玲玲：「男仔開埋啲題，人哋想答都冇得答你啦。你問食咗飯未，（叫人點答？）」葉念琛：「（交談）係一個對應，譬如你好嗎？我很好，咁下句就冇啦喎，可能反方向，逆思考（會好啲）。」

麥玲玲大爆有外地靚仔男星，被港女請食檸檬。（截圖 / 《玲玲友情報》）

麥玲玲：「尤其是有啲男仔，成日好似問啲open question（開放式問題），佢以為等你答好多嘢，但係其實冇意思，因為女仔好少等人去問呢啲嘢。一係你就索性安排埋畀佢，一係就話『今晚搵咗間餐廳好好食，會唔會得閒一齊？』咁人哋都仲容易（接受）少少。」葉念琛補充道：「問人食咗飯呢，多數都係阿媽問你。」說罷，大家都忍不住大笑起來。

麥玲玲大爆有外地靚仔男星，被港女請食檸檬。原來個男星衰在問錯問題。（截圖 / 《玲玲友情報》）

之後麥玲玲舉了一個例子，說道：「有一個好靚仔，都係頂流明星，當然就唔係本地嘅。佢嚟香港玩，其實大家都覺得佢好靚仔，我以為佢係好多女仔會鍾意嗰啲。佢落蘭桂坊玩，問人『你嚟香港讀書呀？』咁樣問，咁個女仔就擰歪面唔係好睬佢。」麥玲玲表示，這位靚仔男嘗試了幾次後，都被「請食檸檬」，麥玲玲師傅表示，當時知道這位男星說了什麼後就十分無奈，說：「邊有人答你讀書，而家人哋嚟跳舞！」葉念琛說：「即係好似喺Disco講圖書館話題。」麥玲玲：「咪係，咁梗係唔得啦！真係枉你生得咁靚仔。」

麥玲玲大爆有外地靚仔男星，被港女請食檸檬。原來個男星衰在問錯問題。（截圖 / 《玲玲友情報》）