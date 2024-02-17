Angelababy華麗旗袍驚艷亮相BAFTA晚會　網民熱捧讚中國美人典範

第77屆英國電影學院獎（BAFTA）將於明天（18日）在英國倫敦南岸中心皇家節日音樂廳舉行，而每年BAFTA Gala的矚目程度一點也不遜於頒獎典禮。晚會昨晚（16日）於倫敦半島酒店舉行，楊穎（Angelababy)、美籍華裔設計師王薇薇（Vera Wang）、英國演員Eleanor Tomlinson、Regé-Jean Page、Phoebe Dynevor、Layton Williams、愛爾蘭演員Aidan Turner等獲邀出席盛宴。Angelababy與出身演藝世家、曾主演Netflix《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）及電影《Fair Play》的Phoebe Dynevor同枱，二人惺惺相惜，於晚宴期間言談甚歡，會後更拍照留念。

Angelababy出席BAFTA晚會。

Angelababy新一年工作接踵而來，繼大年初一於杜拜出席奢華酒店開幕後，又獲邀出席倫敦舉行的BAFTA活動，為龍年帶來好開始！晚會當天Baby以一襲閃耀的旗袍亮相，這襲高雅旗袍出自高訂旗袍設計師鄭兆良（Barney Cheng）的手筆，立領裙裝的設計繡滿閃片刺繡，配上Stephen Webster珠寶與Breitling百年靈腕錶，帶出中國女性的華麗典雅。不少網民大讚：「就是漂亮」 、「中國美人典範」、「超美」、「老婆太美啦！要多多發文喔」等等。

華麗旗袍令人驚艷！