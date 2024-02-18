絕色女神英國被捕獲生圖驚艷網民　踎低同小粉絲合照獲讚人美心善

久未露面的Angelababy（楊穎）踏入龍年即全面復工，她首先在微博向粉絲拜年，吸引了過百萬人點讚同轉發，可見她人氣不減。繼早前獲邀到杜拜出席一個酒店開幕派對後，Angelababy日前現身倫敦出席第77屆英國電影學院獎（BAFTA）晚會，以一襲閃耀旗袍亮相的她盡騷凹凸有致的完美身材，被網民捧為「中國美人典範」！除了出席活動之外，Angelababy亦有把握機會在當地遊覽，有網民在博物館偶遇她，並在社交平台曬出合照，寫道：「倫敦V&A博物館偶遇Angelababy，絕美，本人友善，可愛絕美，一眼驚艷！」

Angelababy在微博向粉絲拜年，吸引了過百萬人點讚同轉發。（微博@angelababy）

早前獲邀到杜拜出席一個酒店開幕派對。（IG@angelababyct）

出席第77屆英國電影學院獎（BAFTA）晚會。（微博@楊穎工作室）

盡騷凹凸有致的完美身材。（微博@楊穎工作室）

被網民捧為「中國美人典範」！（微博@楊穎工作室）

相中可見，身穿黑色大褸的Angelababy，打扮低調，但外形出眾的她在人群中依然亮眼，即使是零濾鏡、零P圖仍十分驚艷，她更特別踎低同小粉絲合照，而且笑容溫柔可親，又舉V影相，非常親切，該網民更強調Angelababy本人超靚：「手機直出，本人比照片還驚艷，真的。」不少網民都大讚Angelababy踎低遷就小粉絲的舉動非常難得：「她真的很好，幾乎從不拒絕小孩子，還都是半蹲着，人美心善」、「她每次和小孩合照都會蹲點哈哈，挺友善的」、「特別友善，對小朋友特別好」！

Angelababy特別踎低同小粉絲合照。（小紅書圖片）

冬至帶囝囝聚餐。（小紅書圖片）

零死角！（微博@楊穎工作室）