Brian Cha YouTube廣告終於換人　由呢位37歲44吋巨胸TVB港男接任

「好多人成日都問我：喂Brian，你究竟...」「恭喜你，我哋有生意畀你...」講起YouTube最煩膠的廣告，莫過於Brian Cha（車志健）在激勵廣告，不知從哪時開始起，睇YouTube時，片與片之間總會遇上這位自稱Brian Cha的人兄，甚至一條長片之中會被要求連續睇幾次...Brian Cha這般洗腦式的廣告實在令人防不勝防，兼避無可避。相信大家購買YouTube Premium的其中一個原因，可能是出於不想再見到Brian Cha吧？



如果有睇YouTube習慣，就必定見過呢位Brian Cha。（截圖）

Brian Cha係激勵演講家及作家。（IG@Brian_Cha）

就在幾日前開始，可能有人「碌」YouTube時又再聽到那幾句熟悉的對白，聲音和畫面卻完全不一樣，再細心一看，廣告中出現的原來已不是Brian Cha！不過，開心也不要太早，事關只是Brian Cha請了大隻型男吳雲甫（Owen）擔任代言人，畫面上較美觀，但依然是同一個套路，同一個味道。「如果你正身處夕陽行業，事業又停濟不前...」

「Brian Cha」 YouTube廣告早幾日已經開始出現。（YouTube截圖）

吳雲甫（Owen）成為新一代Brian Cha。（IG@owenwanpong）

吳雲甫在IG寫道：「好多人覺得 Brian Cha嘅廣告好煩，所以我提供一個解決方案比大家：我幫佢拍廣告，賺佢一舊錢，將呢舊錢喺YouTube度買premier (Premium)，咁我就唔使睇到任何廣告。而冇買premier (Premium)嘅朋友都唔會睇到 Brian Cha，但係就會睇到我, 感覺會唔會好少少？」

吳雲甫（Owen）成為新一代Brian Cha。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）成為新一代Brian Cha。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）成為新一代Brian Cha。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）自參加2000年TVB香港先生選舉後入行，入行演藝事業發展得也尚算可以，初期他擔任娛樂新聞台的外景記者，之後也曾擔任《東張西望》的外景記者。他亦經常客串劇集，例如《女拳》、《潛行狙擊》、《天與地》、《怒火街頭2》、《荷里活有個大老千》等。

現年37歲的吳雲甫約在2017年離巢，事業亦再度起飛，不限於幕前工作的他，也重投模特兒及司儀工作，有時亦會於ViuTV和HOYTV中出現。

吳雲甫有44吋巨胸。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）在行內頗有名氣。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）真係好大隻。（IG@owenwanpong）

吳雲甫（Owen）真係好大隻。（IG@owenwanpong）

睇吳雲甫（Owen）都總好過睇Brian Cha掛。（IG@owenwanpong）

睇吳雲甫（Owen）都總好過睇Brian Cha掛。（IG@owenwanpong）

睇吳雲甫（Owen）都總好過睇Brian Cha掛。（IG@owenwanpong）