中年好聲音2｜劉威煌黃劍文爆seed奪高分　都唔夠古淖文選啱歌好

TVB節目《中年好聲音2》正在熱播，而比賽亦已經進入白熱化階段，今日（18日）一集的主題是《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》，參賽者需要用兩種語言來演繹同一首歌，最後這局需要由12位參賽者中淘汰2位，選出10強。

《中年好聲音2》已經進入白熱化階段。(節目截圖)

古淖文今集演繹《不如不見》及《Desperado》，最後奪得93分的佳績，他在得知分數後立即興奮說：「我終於有17分啦！唔好意思啊，我依家有少少失控。」但可以看得出來他到底有多麼的開心。評判亦大讚他今集表現良好，連之前手抖的情況亦不見了，簡直就是完美。

古淖文演繹《不如不見》及《Desperado》奪得93分的佳績。(節目截圖)

伍仲衡亦有說古淖文選對了歌，才能把他最好的一面示人，他適合唱一些比較妖艷的歌，而這一首歌的類型剛好適合他。而網民方面就表示今日MVP應該是古淖文，因為他的表現優越，除了評判說他選對歌外，網民亦有同感：「超掂！唔係講笑！」、「我以為睇緊演唱會呀！好鍾意佢唱嘅呢個version」、「唱第一句已經好掂」、「呢2首歌真係揀得好」、「首歌名已經好啱古淖文」、「淖文值得拎MVP」等。

伍仲衡亦有說古淖文選對了歌，才能把他最好的一面示人。(節目截圖)

除了古淖文外，今集大部分的參賽者都表現出色，黃劍文唱出《明知故犯》及《明知道》，從評判手上得到89分的佳績。不少評判都稱讚黃劍文的聲音很美，在最後階段發力，把潛力都發揮了出來，亦有不少網民大讚他的《明知故犯》很有新鮮感。

黃劍文唱出《明知故犯》及《明知道》，從評判手上得到89分的佳績。(節目截圖)

除了黃劍文外，奪得最高分92分的劉威煌亦被評判及網民大讚，他演繹《祇願一生愛一人》及《讓我一次愛個夠》，網民大讚他：「威煌真係返左嚟，今晚表現好正」、「威煌本身實力派」等。