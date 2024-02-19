盜月者｜集氣6千萬開續集　盧瀚霆親解「飾演阿佑嘅呂爵安」之謎

盧瀚霆、呂爵安、姜濤、導演袁劍偉今日為《盜月者》進行謝票。（梁碧玲攝）

盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、 姜濤今日為賀歲片《盜月者》進行謝票，提到日前謝票時，口快快以「飾演阿佑嘅呂爵安」介紹自己時，Anson Lo表示：「我真係崩潰咗好耐，又覺得好瘀，咁basic嘅錯都可以去犯，大家都好疑惑點解我會咁講 ，當時好焗、個人又攰攰哋，仲要講到嗰句時咁啱見到呂爵安燈牌，唔知點解就照讀咗。」Edan笑言第一反應是翻白眼，並謂之前因為大家都生病，所以有一排無見，加上當時大家傾偈，所以一時口快快叫錯。

MIRROR過年期間相繼病倒，Edan話都完晒演唱會才病都係好事，姜濤表示聲音仲有少少沙。（梁碧玲攝）

講到4千萬票房福利—Edan露八月十五，他表示「四千萬再算」，又強調自己唔係縮沙，而姜濤因為有fans要求鬧人垃圾，所以將「PO黑圖」改為鬧人垃圾，而Anson Lo嘅福利圖則會跟隨Edan八月十五而定。而在謝票期間，多次提到嘅續集，Edan甚至腦洞大開，連故事內容都即場諗好，Edan表示：「意見我提出咗，接唔接受另一回事，導演話有潛力，但都要睇老闆意願。（目標係幾多？）導演話係6千萬，但今次出嚟feedback比想像中好好多，我哋都好開心。」

講返「飾演阿佑嘅呂爵安」，Anson Lo 話好瘀又好崩潰。（梁碧玲攝）

而3月舉行嘅世巡，Edan表示MIRROR日前已為新歌《Back to Zero》排練，但舞步十分難，Jer由過往嗌出聲到今次企喺度，Anson Lo表示今次舞步算是MIRROR團歌最難跳一首。

Edan一連兩日為《盜月者》謝票 ，又預告將會有下一波謝票。（梁碧玲攝）