中年好聲音2｜古淖文甩招牌手震獲93分　劉威煌唱出激情鬥心歸位

歌唱真人騷《中年好聲音2》第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》上半場，來到10強爭奪戰，一眾選手戰意高昂，昨晚出場的選手全線獲得80分以上，最終古淖文獲得93分成為全晚最高分，獲得85分的陳俞霏和獲得82分的鄭梓浩暫時跌入危險區！



古淖文進步好大！

古淖文令張佳添投入至幾近忘我

古淖文知道自己拎到93分後勁開心。

身為混血兒的古淖文獻唱《不如不見／Desperado》，他將歌曲的廣東話與英文版本完美融合，加上真摯的演出成功感動評審，最終獲93分亮眼佳績！身為「古粉」的慧嫻再度化身小迷妹大嗌冧豬：「你超級投入呢隻歌，好感動到我，你聲音好好聽，你唱《戀戀風塵》有啲震，但呢隻歌你好Smooth，只能夠講咁多，冧冧豬呀！」

周國豐指淖文手震情況有改善。

張佳添說：「《 Desperado》呢隻歌我好鍾意，咁我鍾意呢隻歌會挑剔啲，但我聽吓聽吓跟住你唱喎，你唱英文開得好好，到你唱廣東話時我諗會唔會格格不入呢？點知你又好順咁入到去，你英文、廣東話都係保持住個好靚嘅tone，呢樣唔容易，搞到我唔係好為意你唱緊咩語言，我已經入咗你嘅音樂語言。」周國豐則讚淖文搣甩招牌手震：「你今晚係參加《中年好聲音2》表現得最好嘅一次，你上次唱《戀戀風塵》係震到阿媽都唔認得，但你今次冇乜點震，你繼續努力有機會贏到比賽呀！」

陳慧嫻再度化身迷妹嗌冧冧豬！

張佳添勁興奮。

妖味濃的淖文賽前接受製作組專訪，透露樂壇天后梅艷芳是其偶像：「我一路畀人感覺比較妖，其實係受到偶像梅姐影響。」淖文憶述第一次看到梅姐演出時便已深深着迷：「細個睇電視見到有個姐姐整到成頭都係生果，唱歌時好風騷、好有型、好有星味，覺得好得意，懂性之後就知道呢個人係梅艷芳。」淖文又謂最敬佩梅姐的專業精神：「佢影響我最深，係佢喺舞台上面嗰份專業，無論佢身體點樣唔舒服，佢一上到台就乜事都冇，專注做好表演畀大家睇，我希望他朝可以成為好似佢咁嘅藝人！」

古淖文視天后梅艷芳為奮鬥目標。

劉威煌被指鬥心返晒嚟！

劉威煌 92分都好高分呀！

另一位亮眼選手是劉威煌，獻唱《衹願一生愛一人／讓我一次愛過夠》的他一改以往風格，整個表演充滿激情，最終獲得92分佳績。出名要求高的伍仲衡大讚：「I Like It，首先你要多謝隊Band，我相信你唱MMO（純音樂伴奏）冇呢個效果，你一開頭嗰句『愛個夠』，我已經想撳18分，呢個先係我認識嘅劉威煌！」

伍仲衡大讚威煌嘅演出有火。

周國豐叫威煌要使出真功夫。

張佳添說：「見到戰鬥格嘅劉威煌，呢個舞台有時一戰定生死，你今日打咗場好靚嘅仗，唔好畀個鬥心熄。」周國豐則指劉威煌終於拿出應有真功夫：「今日嘅劉威煌令我覺得你係今日先（係嚟）參加比賽，去到尾段你再唔拎啲飛機大炮出嚟，一個不留神就會畀人Foul。」

張佳添叫威煌唔好畀個鬥心熄。