開運救兵｜連詩雅請教「生仔」秘技　每晚9至11點要對正呢個方位

踏入甲辰龍年，J2（82台）推出全新風水命理節目《2024開運救兵》，一連10集逢周一至周五，每晚8點半播映。節目由兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。



（左起）慧慧師傅、Depp師傅、連詩雅、Jojo、裸泳師傅及Doniven。

今晚（19日）一集主題是「生仔攻略」，嘉賓是連詩雅（Shiga）。去年4月Shiga跟陳家樂拉埋天窗，早前她主持J2《因為愛情》節目時提到「少時曾想過生4個，現在兩個就夠數」。隨住龍年效應，加上「有仔趁嫩生」傳統，Shiga特意請教幾位師傅，玄學命理上的生仔攻略。

心水清的Doniven忽然問起Shiga近日是否經常破財。

節目中Shiga接受主持Jojo訪問時被問到追「龍B」一事，她說︰「結咗婚之後好多人關心我哋幾時會生小朋友。我哋都覺得隨緣，雖然我真係好鍾意小朋友。」她爆料話老公陳家樂聲言「啱啱先結婚，好似未拍夠拖喎」，所以並不太急，但學定生仔攻略依然無壞。

裸泳師傅透露紅色大利Shiga。

裸泳師傅透露紅色大利Shiga。

Depp師傅算出今年西南方喜事多大利生小朋友，他說︰「香港係薄扶林一帶、外國可以揀泰國。」還未說完 Jojo再次發揮每事問本色︰「去呢啲地方係行吖？定要做啲乜嘢？深山野嶺……」面對質疑Depp師傅好整以暇補充︰「我哋目標係生仔，就專注做『生仔』嘅嘢，酒店房閂埋門都可以，唔使一定露營。」Depp師傅再根據數字磁場1、3、4同9月配合每晚9至11點，計出這段時間都旺Shiga生小朋友。

Shiga自言近排經常無故要動用金錢。

當Depp師傅替Shiga睇家居風水時，師承玄學大師蘇民峰的主持人Doniven忽然問道︰「想問你搬咗入去幾耐，有冇漏財跡象？」Shiga聞言略帶驚訝，思考一會後回應說︰「兩個都有一齊（漏），屋企人又會突然之間需要用到錢，總之唔知點解，硬係有個原因要用到啲大額嘅錢。」Depp師傅隨即發現，問題出在大門對住的窗，他建議︰「門口對住嘅窗，一係遮咗佢，或係搵啲實淨屏風去擋，都會幫你守到財。」另外，裸泳師傅教Shiga多穿紅色的衣飾，助她催旺財運增加收入。

裸泳師傅透露紅色大利Shiga。

此外，慧慧師傅指導Shiga進行了「種雞蛋小魔法」，儀式來源自非洲部落，藉相關含意的物件改變磁場。因為Shiga希望生一子一女，所以分別為兩只雞蛋，縛上分別代表別男、女的粉藍及粉紅絲帶，用泥埋在盤裏，便大功告成。