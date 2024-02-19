著名粵劇擊樂世家高潤權自爆年少得志目中無人：經常畀輝哥鬧

已故著名粵劇擊樂領導高根的兒子高潤權，為紀念入行50年，今日（19/2）於中環舉行《擊樂大師高潤權從藝50年》記者招待會。

左起：李龍、粵劇大師阮兆輝及尹飛燕（右一）亦有現身祝賀，場面非常熱鬧。（葉志明攝）

高潤權接受《香港01》訪問時自爆年少時輕狂，經常同身邊3位前輩阮兆輝、李龍及尹飛燕鬧意見：「以前我真係幾奀皮，經常畀輝哥鬧，嗰陣時自己係沙塵仔。可能嗰陣時後生太過鋒芒畢露，嗰陣時我14歲就做輝哥嘅師傅，真係覺得自己係好叻，嗰陣時就係有一種飄飄然嘅感覺。不過隨著年紀增長，慢慢開始會冇，加上又聽啲前輩嘅教導，叫我千祈唔好咁，之後我開始慢慢去收斂。」

高潤權接受《香港01》訪問時自爆年少時輕狂，經常同身邊3位前輩阮兆輝、李龍及尹飛燕鬧意見。（葉志明攝）

阮兆輝接著說：「佢以前真係好沙塵㗎，嗰陣時都真係有啲頂佢唔順㗎。不過明白到過程係冇得講嘅。相比而家佢梗係唔同晒啦，成個人乖晒，又變得成熟。」李龍就表示：「其實每個人都有成長嘅過程，而我本身就比較文靜啲，但佢就比較活躍啲，不過始終經一事就長一智，加上又喺呢個圈浸過一段時間，個人就成長咗啦，而家佢兒孫滿地幾幸福。」

高潤權自爆年少得志，自大狂妄。（葉志明攝）

尹飛燕就指高潤權年少時個性非常硬頸：「好記得有一次排戲嘅時候，老師要我用京鑼鼓，而佢就好堅持話唔得，一定要用大鑼鼓，結果搞到我哋嘅音樂設計師有晚走咗去，唔見人。到第二日佢返嚟同我道歉，話可以用京鑼鼓，始終後生仔都係要經歷呢啲事，先會大過。不過我真係估唔到佢會轉得咁快，哈哈！」