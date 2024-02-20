趙善恆抑鬱前女友譚杏藍回應似有所指：演唱會開賣的大日子

樂隊ToNick的主唱趙善恆（恆仔）昨日（19日）突然在社交平台貼黑屏照並發文，指自己過去一年受到兩件大事影響，分別是爸爸因血癌離世及與拍拖十年的女友分手，他更謂：「抑鬱咗一年，爭啲想走」，還說怕自己真的會做「傻事」，最後他說自己用了一年時間來調整心情，重新出發，他亦有透露現在已經開始了一段新的戀情，希望大家讓他好好過生活。

恆仔、譚杏藍去年初宣布結束10年情。（IG@hanatam）

他發文後不少人都擔心他的情緒出現問題，不少朋友及網民都湧到他的社交平台留言為他打氣，亦有不少網民到他的前女友譚杏藍（小花）的社交平台留言怒罵。晚上小花亦發文暗示恆仔的演唱會今日售票：「今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。」

譚杏藍疑似明串恆仔為售票率而搏宣傳。（資料圖片）

譚杏藍（小花）的疑似回應全文如下：

十年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，

而一段感情應該是雙向的，

不是一人一手可以控制大局



過去交往的日子，付出從來不問回報。

感謝遇上你讓我成為一個更好的伴侶。

對人對事我問心無愧，心裡的傷口希望可以慢慢癒合。



真心祝福你們

兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。



今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。



感謝媽媽、男朋友的陪伴及朋友們的關心。



最後，面對一切流言蜚語真的不容易，

我只想做好自己本分，不想回望，

活好每一天，繼續以建立家庭為目標努力生活。

