王青霞被控逾期居留提堂 今早由入境處車輛抵達沙田法院

李龍基未婚妻王青霞早前被指涉嫌造假學歷，淘寶畫作，認親認戚假冒繆騫人女兒，借錢後玩失蹤，事件鬧到滿城風雨。而她早前接受《香港01》訪問時堅稱自己是透過優才計劃來香港，同時亦得到香港政府補貼。不過昨日王青霞卻被爆出涉逾期居留被入境處扣查，今日（20/2）於沙田裁判法院提堂，事件引起全城嘩然。

王青霞今日由入境處車輛送抵沙田法院。（葉志明 攝影）

王青霞Chris曾透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，記者有問可否刊出，她說若要刊出，需把學號遮蔽，因為牽涉到其私隱。