無綫爆紅小生剪個髮都要扮周星馳？　網民唔Buy：無晒自己

現年28歲的周嘉洛憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面「金城安」一角成功入屋，並分別於2019年和2022年的《萬千星輝頒獎典禮》中，先後奪得「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」，成為該兩個獎項歷年最年輕的得主，可見獲無綫相當器重和寵愛，風頭一時無兩。

周嘉洛近年獲無綫力捧，極速上位。（IG@kalok_）

周嘉洛憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中「廢青安」金城安一角，以24歲之齡成為歷年最年輕的「最佳男配角」。（電視截圖）

再於《萬千星輝頒獎典禮2022》以27歲之齡憑《痞子殿下》「紀威」一角，成為歷屆最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主。（電視截圖）

現時劇接劇的周嘉洛，一直被讚帶有「星爺」周星馳的影子，尤其是在《痞子殿下》中的演出，但也有網民覺得周嘉洛刻意模仿星爺，已經睇到厭。對於被稱有機會成為第二個周星馳，周嘉洛曾在訪問表示過不敢當：「我覺得呢個係美譽，始終周星馳先生太勁啦，佢係一個年代嘅笑匠，我絕對唔能夠同佢比。另外我冇刻意模仿佢，可能係開始拍戲時候都會參考自己鍾意嘅演員演戲，不過依家希望搵到自己特色。」

愛回家｜網友稱能成為下一個周星馳 周嘉洛：絕對唔能夠同佢比

周嘉洛在《痞子殿下》中的演出被指甚有周星馳的影子。（YouTube影片截圖）

與《審死官》中周星馳的演出非常相似。（影片截圖）

周嘉洛稱沒刻意模仿星爺。（吳子生攝）

但在周嘉洛最新分享到社交平台的剪髮片中，網民覺得他依然擺脫不了模仿周星馳。片中周嘉洛似為新劇剪了一個「薯嘜頭」，並對住鏡子自拍說：「靚仔晒。」其語調與表情又的確與周星馳有幾分相似，但網民似乎唔buy：「成個翻版星爺，不如去福祿壽學院玩部大的的」、「日日模仿，無晒自己」。

周嘉洛日前去剪頭髮。（IG@kalok_）

網民覺得他又在模仿周星馳，唔係好buy。（IG@kalok_）

網民覺得他又在模仿周星馳，唔係好buy。（IG@kalok_）

但也有網民覺得力撐，覺得無所謂：「原本職業就是演員，我到覺得香港這麼多年才能出現一個這樣的天生就有戲劇感的演員，非常難能可貴，大家看他非常開心，這就是很寶貴的了。」網民反應兩極。

網民反應兩極。（小紅書截圖）

也有人覺得周嘉洛的動態似Mr. Bean。（小紅書截圖）