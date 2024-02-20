呂爵安@MIRROR鬧市宣傳被包圍 竟被內地網民認錯是偷食人夫
撰文：崔力生
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男團MIRROR 3位人氣成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）有份參演的賀歲片《盜月者》，備受外界關注。
雖然有龐大粉絲群支撐票房，但3位偶像對電影成績仍非常著緊，四出宣傳謝票。日前Edan則聯同導演袁劍偉先後快閃尖沙咀和銅鑼灣鬧市大派揮春與手幅，與市民和粉絲作近距離接觸，場面迫爆，相當墟冚。
適逢當日仍是新年假期，現場也有不少內地遊客，但他們似乎對MIRROR不太認識，有內地網民就在社交平台問道：「這是哪個明星呀，今天在香港逛街偶然遇到的」，片中見該網民當時與Edan只有約3個身位之隔，兩人仲有眼神接觸，距離近到令不少「爵屎」（Edan粉絲暱稱）羨慕。
而這個post也成功吸引了450多條留言，當中居然有不少人回覆該網民是「許志安」，令人哭笑不得，平時Edan被說與呂頌賢撞樣就多，說他似許志安都是第一次。
不過提起許志安加撞樣，自然令人想起經典的「球場合照事件」，於2013年有波友在Facebook公開與許志安的合照，卻表示：「 喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人。」似乎當事人將許志安誤認成杜德偉，一度成為網絡熱話。