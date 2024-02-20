呂爵安@MIRROR鬧市宣傳被包圍　竟被內地網民認錯是偷食人夫

男團MIRROR 3位人氣成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）有份參演的賀歲片《盜月者》，備受外界關注。

《盜月者》集姜濤、呂爵安、盧瀚霆，再加上張繼聰同白只，卡士強勁。（資料圖片）

3子落力宣傳。（資料圖片）

雖然有龐大粉絲群支撐票房，但3位偶像對電影成績仍非常著緊，四出宣傳謝票。日前Edan則聯同導演袁劍偉先後快閃尖沙咀和銅鑼灣鬧市大派揮春與手幅，與市民和粉絲作近距離接觸，場面迫爆，相當墟冚。

Edan後援會於初四請大家睇戲。（資料圖片）

Edan早前到鬧市快閃宣傳，吸引大批市民、粉絲包圍。（電影公司提供）

Edan教大家如何正確跟他的海報合照。（電影公司提供）

適逢當日仍是新年假期，現場也有不少內地遊客，但他們似乎對MIRROR不太認識，有內地網民就在社交平台問道：「這是哪個明星呀，今天在香港逛街偶然遇到的」，片中見該網民當時與Edan只有約3個身位之隔，兩人仲有眼神接觸，距離近到令不少「爵屎」（Edan粉絲暱稱）羨慕。

內地網民對Edan不太認識。（小紅書截圖）

大家還四目交投。（小紅書截圖）

而這個post也成功吸引了450多條留言，當中居然有不少人回覆該網民是「許志安」，令人哭笑不得，平時Edan被說與呂頌賢撞樣就多，說他似許志安都是第一次。

近過不少粉絲。（小紅書截圖）

竟有內地網民說是許志安。（小紅書截圖）

不過提起許志安加撞樣，自然令人想起經典的「球場合照事件」，於2013年有波友在Facebook公開與許志安的合照，卻表示：「 喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人。」似乎當事人將許志安誤認成杜德偉，一度成為網絡熱話。

2013年，有網民將許志安誤認成杜德偉，還稱安仔「叫佢杜生都唔采（睬）人」，一度成為網絡熱話。（網上圖片）