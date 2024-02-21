殿堂級歌手美國被捕獲小朋友當面話唔知邊個　一句話成功化解尷尬

現年76歲的殿堂級歌手林子祥（Lam）同老婆葉蒨文（Sally）結婚多年恩愛如昔，兩人經常出雙入對，羡煞旁人。近日兩公婆在美國洛杉磯度假，有網民在當地捕獲他們，並在社交平台發文分享經歷：「偶遇代表一個時代的超級巨星，在鞋店出來一眼就認出來了，真的和電視上一模一樣～林子祥先生在閒逛～等遠處的葉蒨文和友人看東西～香港樂壇鼎盛時代的Super Star超級nice，一點架子都沒有～很和藹可親。」

一起演出。（微博@林子祥LAMUSICAL）

（影片截圖）

有網民在美國洛杉磯偶遇林子祥。（小紅書圖片）

該名網民當時帶着三個仔女，她透露當時懷着高興又忐忑的心情打招呼，想不到林子祥即溫柔地講道：「哇，生咁多個呀。」之後還貼心又紳士地走到小朋友身邊合照，並略彎腰遷就小朋友的身高。不過小朋友的一句無心說話就令場面相當尷尬：「妹妹好大聲咁問我『媽咪～邊個嚟㗎？』我尷尬微笑解釋『係好famous嘅歌星啊。』」而林子祥不但沒有黑面，還以一句說話化解尷尬：「啊～小朋友唔怕生保好犀利喔。」該名網民亦大讚：「待人接物真的很值得我哋學習敬重的一位前輩。」

林子祥主動同小朋友合照。（小紅書圖片）

又略彎腰遷就小朋友的身高。（小紅書圖片）

林子祥一向打扮貼地。（視覺中國）

其實林子祥同葉蒨文每次出行都相當低調，毫無巨星架子，但仍不時被網民捕獲，而他們亦一向親民貼地，大方同粉絲合照，早前他們更特別發文感謝一班fans：「我們感激甚至驚奇地發現，即便我們只是在街頭閒逛，你們還是能夠認出我們，並給予我們濃濃的愛意和問候。我們能夠真切地感受到每個人的真誠和熱愛，能親眼見到那些愛聽我們音樂的人們，是我們莫大的幸運和祝福。 我們也常常與觀看過我們演出的觀眾相遇，而他們的興奮之情，我們感同身受！」

林子祥同葉蒨文出雙入對。（微博@林子祥LAMUSICAL）

恩愛！（微博@林子祥LAMUSICAL）