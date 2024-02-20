趙善恆被爆先係派帽者搭上小花前性感化妝師　更將魔爪伸向Ivy so

樂隊ToNick的主唱趙善恆（恆仔）昨日（19日）突然在社交平台貼黑屏照並發文，指自己過去一年受到兩件大事影響，分別是爸爸因血癌離世及與拍拖十年的女友譚杏藍（小花）分手，自揭情緒受到困擾：「抑鬱咗一年，爭啲想走」，還說怕自己真的會做「傻事」，最後他說自己用了一年時間來調整心情，重新出發，他亦有透露現在已經開始了一段新的戀情，希望大家讓他好好過生活。恆仔的發文立即引起大批網民關注，網民看完後矛頭直指小花疑似派帽所致，紛紛湧到她的社交平台怒罵她，而晚上小花亦發文回應意有所指恆仔的演唱會公開售票，質疑他為了宣傳而上載這段文章，更指她過去曾經把二人當作家人，現在只希望大家幸福。

恆仔、譚杏藍去年初宣布結束10年情。（IG@hanatam）

事件峰迴路轉，被指是被派帽的恆仔今日（20日）被傳媒爆出原來他才是「偷食者」，有指該爆料者向傳媒透露，恆仔偷食小花的前化妝師Kylah，除此之外，更大爆恆仔曾借醉想偷親COLLAR 成員蘇雅琳（Ivy so）。有指恆仔與小花拍拖10年，但一直都沒有結婚的念頭，而且他性格「花弗」，早在2021年時恆仔已經搭上化妝師Kylah，但因為後來Kylah去了外國生活而暫停了連繫，直至恆仔去外國時再遇上Kylah便再次搭上。

早在2021年時恆仔已經搭上化妝師Kylah，但因為後來Kylah去了外國生活而暫停了連繫，直至恆仔去外國時再遇上Kylah便再次搭上。(ig@kylahchan)

有指小花對於恆仔偷食一直被蒙在鼓裡，但最後從朋友口中得知恆仔偷食便立即斬纜提出分手。但因為小花手上有不少工作仍然與恆仔有關，所以一直未有對外宣布二人已經分手，直至去年二月才正式對外宣布。最近Kylah最近亦愈發高調，曾在社交平台上載與恆仔拖手跑步的自畫像，公開表示：「永遠都會做你啦啦隊，一齊行落去」。有網民發現Kylah不時會分享與ToNick 的合照，而小花卻一直被蒙在鼓裡。

譚杏藍曾經同Kylah好friend。(ig@kylahchan)

而該爆料者更大爆恆仔於拍攝劇集《和解在後》時曾想借醉親吻Ivy so，但被Ivy so拒絕而未能成事。有關被指是派帽者及借醉親吻Ivy so一事，《香港01》曾向恆仔證實，但直至截稿前仍未有回覆。