李龍基稱王青霞多次拒離港　不懷疑被妒忌遭針對︰有啲人比較得閑

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）因涉嫌兩度違反逗留條件以及有關兩間學府的虛假文書等合共6宗罪，現還押中。李龍基今（21日）急返港趕往懲教所探望，期間更一度擔心落淚。

李龍基女友王青霞，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（資料圖片）

王青霞曾多次拒離港

李龍基未婚妻涉逾期居留，李龍基提到王青霞多次拒一同出國，「舊年去美國，買埋佢機票，就嚟飛得嗰陣，佢話屋企有事唔飛得，咁我取消咗佢嗰張機票，我自己一個飛去美國。嗰陣我都冇懷疑佢咩事，只係信佢屋企真係有事，所以冇理佢。」李龍基補充道：「幾次啦，2023年年頭，2023年年中，我都飛過美加，但佢都係話有事唔跟我去。我又覺得冇事，我登台啫，好快就返，所以完全冇呢個概念。」

李龍基今日（21日）從廣州坐高鐵抵達香港，他抵達後接受傳媒訪問回應未婚妻王青霞現況。（梁碧玲攝）

李龍基稱有人出於妒忌針對未婚妻

問到是否有人舉報，李龍基稱不懷疑，並認為或有人出於妒忌針對王青霞，他歎氣道：「我唔懷疑真係有人舉報，我諗大家都唔只睇到大媒，仲有細媒呢，YouTuber呢，我都唔明，佢哋好似好妒忌、針對佢，成日講佢啲乜乜，咪愈搞愈大。分分鐘，呢個社會事實，有啲人比較得閑啲，所以佢寫信入境處，唉！」

李龍基多謝身邊人及其他人出於好意關心，擔心他受騙。李龍基再度澄清，現沒有手持7層樓，名下沒有物業，他說：「有（人同我講），話『70幾歲啦，守住啲錢呀！攞返嗰7層樓。』我而家喺度再三澄清，我冇畀過7層樓佢。嗰7層樓我係畀咗我前妻，因為我同佢離婚，我淨身而出，所以我乜都唔要，畀晒我前妻，唔係佢（王青霞）嘅。物業唔係我名，係我前妻嘅。」

李龍基相信兩人真心相愛，「好簡單，我名下物業，錢又唔多，佢仲可以跟住我，可以證明佢唔係為着我嘅錢，為咗我嘅咩，佢只不過真係鍾意我個人，我呢個性格，我鍾意嘅嘢，都係佢鍾意嘅嘢。」李龍基稱兩人性格、興趣都投契，「我覺得都有咁嘅感覺，佢覺得搵到個Right Man。」

李龍基落淚接受訪問。（張祖銘攝）

李龍基落淚接受訪問。（張祖銘攝）

承諾一定迎娶王青霞

李龍基稱，現時情況只能到內地結婚，又指內地生活比香港好，「若然佢出返嚟都好啦，一定會被遞解出境。遞解出境都好，都唔成問題，喺大陸住都好，因為我都喺大陸住咗20幾年，大陸好多嘢都好好。好似我啱啱喺廣州落嚟。嘩，廣州同香港，天淵之別呀！所以香港人一定要努力呀！」

李龍基認為由於王青霞並非香港人，故不能在還柙期間簽紙結婚，但承諾一定會迎娶對方，說到這裡李龍基一度哽咽道，「我一定會娶佢，所以我唔擔心，邊度簽紙都無所謂，不過好大情況喺內地簽紙。」李龍基稱王青霞父母在德國，估計未知女兒遭還柙，打算先徵求未婚妻意見決定是否作通知。

李龍基與Chris。（受訪者提供）

李龍基：我選擇相信佢

李龍基稱，3月尾會飛日本拍電影，工作可推則推，「如果簽咗約，收咗訂，就唔會推。」問到為何仍相信王青霞，李龍基表示：「我選擇相信佢，我都覺得我可以改變佢。其實一個正常人，經過咁大教訓，都應該反省嘅，我相信有呢個能力嘅，睇吓之後條路點走，我相信佢一定走得好，講真佢而家仲係好後生。」

李龍基稱相信王青霞會改過。（張祖銘 攝）

稱王青霞受騙：佢真係畀咗錢去考飛機牌

李龍基稱本月28日會再申請保釋，與律師商討後認為勝算不大，「其實勝算冇乜，睇吓點減輕」。早前有網民向YouTuber「無糧軍師Water」爆料指，王青霞與一名名為郭小祥的中國籍男士，幾年間狂開航空科技或產品公司，這些公司欠債清盤之後，王青霞又與郭小祥重開類似公司再融資，質疑有人搭雞棚。

李龍基稱王青霞從郭小祥一方取得假飛機牌，也是受害人之一，「啱啱Chris同我講，話有張證書係俾人呃，佢真係畀咗錢去考飛機牌，點知呢個郭小祥畀張假證書佢，佢就覺得畀咗錢，即係真㗎啦！呢件係2016、2017年嘅事，我希望搵返啲資料，告返郭小祥詐騙。」又表示聽聞郭小祥負債數千萬已「潛水」，早已臭名遠播，並欠王青霞很多錢，指對方是「罪魁禍首之一」。

李龍基及身邊朋友均會為王青霞寫求情信，李龍基又直言希望法官「網開一面」，「佢始終係個女人仔，佢咁講大話傷害性都唔係咁大，佢最主要都係想成日留喺我身邊，希望法官都可以體諒體諒。」問到會否勸王青霞認罪，李龍基指：「唔到佢唔認，睇吓求情嗰方面，可以做到邊度。」