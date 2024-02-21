COLLAR為演唱會密密操Fit身形　 大騷纖腰美腿IG出Po倒數演唱會

人氣女團COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》將於今年3月一連三日於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，COLLAR現已密鑼緊鼓準備訓練操Fit身形，就是為了呈現最佳的表演給觀眾。

人氣女團COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》將於今年3月一連三日於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。

今天COLLAR兩位成員「仙氣女神」Ivy So（蘇雅琳）和Winka（陳泳伽）均在Instagram分享訓練情況。COLLAR一行人正在進行體能訓練，7位靚女以黑色運動Dress Code示人，在藍天白雲下的尖沙咀海旁大騷纖腰美腿，朝氣十足！7人在尖東海旁架搭起的泳池場景中表演側手翻，多日訓練果然有成效！

COLLAR兩位成員「仙氣女神」Ivy So（蘇雅琳）和Winka（陳泳伽）均在Instagram分享訓練情況。。（IG圖片）

Ivy So在Instagram開心倒數演唱會開鑼日子，「Fitness Training Day3 kekeke Happy Wednesday Morning Run🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️💨 🏃🏻‍♀️。。。。#演唱會倒數30天。」Winka也獲贈寫有「咖油」字樣的咖啡打氣，令她大感幸福又窩心，更搞笑拉埋經理人戴穎（Wing）落水，她發文道：「本人覺得 @bwingtai 應該要一齊跑😌！！！今日幸福感爆棚💕💕💕💕💕☀️~~演唱會就到啦！！！！！！！！！你地緊唔緊張！！？？？」