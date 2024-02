火辣華姐冠軍神隱兩月峇里大解放　曾陪無綫高層遊日工作機會不斷

現年29歲的余思霆是2017年華姐冠軍,樣靚身材正早已備受公認,她亦從來不會介意以性感形象示人,經常在IG分享福利美照。她曾與無綫上位小生朱敏瀚拍拖,可是於2022年7月底宣布結束這段3年情。回復單身後,余思霆繼續全情投入工作,她全力做旅遊節目,也有自己的YouTube頻道,工作機會不斷。余思霆去年更伴隨TVB高層曾志偉拍攝旅遊節目《日本限定 Super遊》,並於節目中打扮性感大騷火辣身材,極之誘人。

余思霆身材超好。(IG圖片)

去年除夕 (31/12),余思霆於IG出post總結過去一年:「這一路上雖然孤單,但也謝謝不斷在這一路上出現的你們,而這一年也是我努力學會一個人的一年,工作也有新的挑戰,很珍惜也知足,知道我有很多需要進步的地方,希望在2024,我能有更大的進步!2024 I’m ready!!!!」可見她依然單身,仍在努力學習一個人生活。而她出此post後便神隱了近兩個月,至前日才再更新社交網。

余思霆分享了她的旅行靚相,並留言寫道:「大家好久不見~第一次隔這麼久的時間沒po文,偶爾到沒有人的地方,放下手機,放鬆一下,聆聽自己的聲音,心情有些複雜,但同時也挺療癒的。A place where you can listen to yourself, 2024 first post, Thank You Bali!」相中她身穿貼身低胸連衣短裙,坐在酒店泳池邊,大曬驕人身材與白滑美腿。她又於昨日在IG Story轉發好與好友的大合照,身穿黑色比堅尼的她十分搶鏡。

