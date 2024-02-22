火辣華姐冠軍神隱兩月峇里大解放　曾陪無綫高層遊日工作機會不斷

現年29歲的余思霆是2017年華姐冠軍，樣靚身材正早已備受公認，她亦從來不會介意以性感形象示人，經常在IG分享福利美照。她曾與無綫上位小生朱敏瀚拍拖，可是於2022年7月底宣布結束這段3年情。回復單身後，余思霆繼續全情投入工作，她全力做旅遊節目，也有自己的YouTube頻道，工作機會不斷。余思霆去年更伴隨TVB高層曾志偉拍攝旅遊節目《日本限定 Super遊》，並於節目中打扮性感大騷火辣身材，極之誘人。

余思霆身材超好。(IG圖片)

余思霆身材超好。(IG圖片)

余思霆身材超好。(IG圖片)

去年除夕 (31/12)，余思霆於IG出post總結過去一年：「這一路上雖然孤單，但也謝謝不斷在這一路上出現的你們，而這一年也是我努力學會一個人的一年，工作也有新的挑戰，很珍惜也知足，知道我有很多需要進步的地方，希望在2024，我能有更大的進步！2024 I’m ready!!!!」可見她依然單身，仍在努力學習一個人生活。而她出此post後便神隱了近兩個月，至前日才再更新社交網。

余思霆努力學習一個人生活。(ig圖片)

余思霆分享了她的旅行靚相，並留言寫道：「大家好久不見～第一次隔這麼久的時間沒po文，偶爾到沒有人的地方，放下手機，放鬆一下，聆聽自己的聲音，心情有些複雜，但同時也挺療癒的。A place where you can listen to yourself, 2024 first post, Thank You Bali!」相中她身穿貼身低胸連衣短裙，坐在酒店泳池邊，大曬驕人身材與白滑美腿。她又於昨日在IG Story轉發好與好友的大合照，身穿黑色比堅尼的她十分搶鏡。

余思霆神隱近兩月終更新IG。(IG圖片)

余思霆十分搶鏡。(IG圖片)

余思霆十分搶鏡。(IG圖片)

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