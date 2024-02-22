譚凱琪沙田豪宅風水好　三歲女生日要食「小強」蛋糕？

推出的風水命理節目《2024開運救兵》將播出最後一集，主題是「望子成龍」，壓軸登場嘉賓是歌星出身的譚凱琪（Zoie）。



Zoie係個fit爆靚媽。（IG：@zozotam1o1o）

壓軸嘉賓是Zoie譚凱琪，主題是「望子成龍」。

Zoie譚凱琪婚後育有3歲囡囡Gabri。

2020年Zoie跟拍拖8年的莊日宇結婚，目前育有三歲囡囡Gabri。節目中Zoie透露跟一般母親一樣，都會安排囡囡上興趣班︰「學英文、演講、畫畫啦，最近畀佢學溜冰，同埋佢好鍾意唱歌，仲加入咗合唱團。」但Zoie強調並非虎媽一族，她解釋說︰「3歲小朋友學嘢最快最好，想睇下佢嘅興趣或者長處喺邊方面。好似之前學跳舞，跟住佢話唔鍾意，咁okay唔緊要。都係順住佢意願，唔會push佢。」

Zoie譚凱琪按照囡囡興趣安排課外活動。

Depp師傅批「喜位」在主人房，Zoie譚凱琪有望添龍B。

Depp師傅批「喜位」在主人房，Zoie譚凱琪有望添龍B。

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Zoie又大爆囡囡精靈鬼馬一面，早前Gabri生日被問到想要什麼款式的生日蛋糕時，答案嚇了Zoie一跳︰「佢話要曱甴（型）蛋糕，其實之前佢都成日話鍾意曱甴，問我屋企有無。」好在生日前一日Gabri改口話想要熊貓款蛋糕。Zoie接受訪問時笑說︰「佢特登整蠱我，因為我成日話如果你污糟，小強就會出現。所以佢就專登講自己鍾意，好在屋企又真係唔多出現小強，就算有我同先生都會處理。」

Doniven聽到Zoie囡囡想要曱甴蛋糕，表現驚訝。

Zoie譚凱琪知道囡囡屬活躍型小朋友時，有點不敢接受。

此外，Depp師傅大讚Zoie位於沙田的家居風水好，更食正2024年的運勢。而西北方有利囡囡學習，他說︰「可以考慮去大埔一帶學習、進修，西南方就有攞獎運。」Depp師傅又透露今年的「喜位」，正正位於主人房，所以Zoie極有機會追龍B︰「可以喺主人房點啲香薰蠟燭增加情調，促進夫妻情感。」Zoie事後表示暫時未有計劃追多個小朋友，又笑言現在湊一個已佔用好多時間。

Zoie譚凱琪同老公莊日宇一家三口。（IG：@zozotam1o1o）

Zoie譚凱琪同老公莊日宇一家三口。（IG：@zozotam1o1o）

Zoie譚凱琪與囡囡。（IG：@zozotam1o1o）