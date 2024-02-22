姜其永首當男一孖李智雅上演律政復仇劇　自爆專業形象入血的煩惱

由李智雅和姜其永主演的Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》正於「黃Viu煲劇平台」熱播。首次擔正的姜其永笑言自己的律師造型入型入格，試過被觀眾誤當為真律師，搞到哭笑不得。

Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上9時15分在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。（劇照海報）

姜其永首次擔正，在韓劇《絕佳的解決士》中與李智雅談情。（劇照）

兩位都是好戲之人。（劇照）

有「最強綠葉」之稱的姜其永，入行十二年演繹過無數角色，今次在《絕佳的解決士》終初嚐主角滋味，他坦言非常珍惜：「我很重視這個劇本，因為我有幸成為男一，這也是我第一次扮演男主角，甚至是和李智雅前輩上演浪漫戲碼。」談到再度飾演律師，他認為兩個角色雖有著相似的使命感，但是董基俊（姜其永飾）更接近解決師；不過當問到基俊是否拯救離婚人士的英雄時，他卻笑著否認：「事實上，我認為他只是試圖幫助他所愛的女人，因為她遇到麻煩。」盡顯角色的浪漫情懷！

姜其永開心與李智雅合作。（劇照）

姜其永非常珍惜首次當男一的機會。（劇照）

姜其永穿起西裝甚有專業人士的影子，原來他也曾經因為過度入型入格而被觀眾誤認是律師：「我演過很多穿西裝的角色，例如執行長、前檢察官和律師，但是我不是那種在學校努力學習的人！有時人們會問：『你不是律師嗎？』我通常會答：『我不是律師，我是演員。』我很感激他們認為我很聰明。」

姜其永穿起西裝甚有專業人士影子。（劇照）

由於太入型入格，以致觀眾經常誤會。（劇照）

另外，《絕佳的解決士》上周劇情講到韓國頂尖律師金莎拉（李智雅飾）遭到財閥丈夫盧律成（吳珉錫飾）和奶奶陷害入獄，為了向夫家復仇，莎拉接受孫薔薇（金善映飾）的委託加入離婚解決企業「Solution」，為陷入婚姻危機的委託人提供解決方案，懲罰不忠配偶；另一邊廂，莎拉的前男友、前資優檢察官董基俊（姜其永飾）也受薔薇之邀擔任「Solution」的顧問律師；此時，莎拉前夫的現任妻子上門求助，原來她被律成以黑歷史要脅，要求她為盧家上演政治騷⋯⋯

李智雅劇中飾演韓國頂尖律師「金莎拉」。（劇照）