29歲港姐冠軍與富貴閨蜜慶生另覓新圈子　曾傳現身富豪飯局挫形象

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）樣靚身材正，可惜自參選港姐期間已飽受不少是非影響，參選前她曾於ViuTV節目《對號入座》大爆曾有5位性伴侶，因而被封新一代「性女」；之後又被指欠下50萬卡數、甚至有人聲稱持有其性愛影片，後林鈺洧已否認並前往報警。其後又傳出林鈺洧因不符合港姐形象，沒被邀請加入慧妍雅集。去年尾再有傳林鈺洧性感現身「富豪飯局」，林鈺洧之後發文澄清，稱是經公司同意下出席慈善團體飯局，目的為做慈善，並非如外界所猜測。林鈺洧低調做慈善一年後，今月再復出與一眾視帝視后級一線藝人現身馬場「TVB盃」，可見依然備受公司重用。

林鈺洧身材好好。（ig@denicelams）

日前林鈺洧出席莊思明的生日派對，派對中不乏富貴明星，可見林鈺洧已另覓新圈子，重新出發。從聚會照中可見，林鈺洧與壽星女、據指坐擁10億身家的「大馬拿督千金」莊思明及莊思華兩人擁抱合照，三位閨蜜又攬又鍚感情相當好。

林鈺洧與爸爸林俊賢。（網上圖片）

另外出席派對的仲有身家豐厚、坐擁元朗豪宅的「東張女神」陳懿德、「燒烤場太子爺」羅天宇、「亞洲版Beyonce」劉晨芝、譚嘉儀等人。林鈺洧穿上短裙上陣，大騷長腿好身材，與眾人親密合照，笑容開朗，看來已走出負面新聞陰霾。

林鈺洧與富貴閨蜜莊思明、莊思華感情要好。（IG圖片）

又攬又鍚。（IG圖片）

同場仲有不少藝人。（IG圖片）

玩得好開心。（IG圖片）