薛影儀（阿儀）出app，可以與她真人聊天、送禮物？薛影儀（阿儀）因其獨特的外表及個性而神奇地在娛樂圈闖出名堂，阿儀由參選亞洲小姐選舉，到受到網民注意，甚至參選後阿儀的風頭比同屆得獎佳麗更強！現時她亦成為了網民的焦點。



為咗測試準確性，記者用咗「梁朝偉」個名。顯然AI「阿儀」不影響。（截圖）

有護士阿儀。（截圖）

有女僕阿儀。（截圖）

仲有嗶酒妹阿儀。（截圖）

近日在apple store內出現了一款《阿儀 - 我的AI女友》的app，一打開程式後，「男朋友們」就會發現與某T字頭，外國盛行的交友軟件十分類似的版面。這個app《阿儀 - 我的AI女友》亦與坊間交友軟件無異，當中會出現阿儀cosplay了啤酒妹、教師、日本和服、古裝美女、護士、女僕等造型。

老師阿儀都有。（截圖）

外國風情...（截圖）

「男朋友們」在《阿儀 - 我的AI女友》app中揀選了心儀的阿儀版本「女朋友」後，就可以與她一對一對話。就記者實測了幾句後，發現app的AI並不算太聰明，很多時候只能回覆到一些簡單對話。就算當記者在測試中示愛，說：「我愛你」後，AI依然不為所動。

AI阿儀不為所動。（截圖）

暫時有幾款阿儀，說話內容差異不大。（截圖）

免責聲明。（截圖）

仲可以送禮物，但係要課金。值唔值我就自行決定啦。（截圖）

仲可以送禮物，但係要課金。值唔值我就自行決定啦。（截圖）

不過，使用這個《阿儀 - 我的AI女友》app也有不少隱憂，例如安裝app後，程式會列出「免責條款」。而且據apple store評語留言中，原來到達一定親密度後，雖然出現可以與「AI阿儀」結婚的選項，但就被要求課金，用真金白銀買鑽石。