43歲前TVB花旦談「過氣」竟與網民罵戰　被斥EQ低：她好氣急敗壞

現年43歲的前TVB花旦葉璇，自2005年離巢後轉戰內地影視圈，拍過多部劇集及電影。近年葉璇言行出位，不但敢言爆料，又在鏡頭前凸腩、做出反常行為，被指走樣兼大媽味濃。近日葉璇直播中談到「過氣」話題，竟公開與網民罵戰。

1999年國際華裔小姐由葉璇奪冠。（影片截圖）

葉璇先讀出留言稱：「自己過氣了」，然後反駁該網民指對方連紅都未紅過，「你連氣都未氣過吧，你紅過嗎？粉粉的麥田（網友名字）啊！沒有紅過就說自己過氣的話，那就是比較可憐了啊！沒有自知之明的話，我們沒有辦法幫你，你還是要有自己的能力啊，才有可能跟你溝通和交流，一點能力都沒有的時候拔不起來，旱地拔蔥拔不起來。」

葉璇在《封神榜》飾演天真清純的楊蓮花，極具觀眾緣。（《封神榜》截圖）

有網民斥葉璇EQ低，「別人又不是演員，要那氣幹嘛？她好氣急敗壞哦」、「情商太低了，明知道那些人是搞事的，那就別理子吧，幹嘛較真，畢竟演員說錯什麽就是會被人無限放大」；然而亦有網民支持葉璇，「但是先不說其他，人家還真紅過」、「她就是需要這樣懟人，才有流量」。

葉璇曾在直播扮醜，她指只是角色需要。（微博）

另外葉璇又談到，有一位同性戀女親戚從來都不打掃屋企，「她們家養狗、鳥呀，從來都不掃，很不衛生，飯菜鍋子，都不洗碗、不洗鍋子。前兩年我們就說：『還是不行吧，還是要打掃。』她就會找籍口說：『今天天氣不好、年初一、不能打掃。』』葉璇又公開斥該位親戚很「Low」（行為低級），「就是她愈辯駁，愈顯得她Low、愈顯得她找籍口。」

葉璇談到「過氣」公開斥網民「可憐」。（小紅書）

葉璇談到「過氣」公開斥網民「可憐」。（小紅書）

又公開斥一位親戚衛生習慣差。（小紅書）

有人認為葉璇EQ低。（小紅書）

有人則認為葉璇真的紅過。（小紅書）

葉璇在1999年代表紐約參選國際中華小姐，奪得冠軍及「最具古典美態獎」。（微博@葉璇）