婚後事｜王敏奕遭嫌「唔夠誘惑」 　賴慰玲內裏孤獨拜金女喊唔停

「只要曾經愛過痛過，都必有共鳴」，由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的《婚後事》，多角度探討愛情及婚姻世界，其中一大特色是由六個不同的主角，以六個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，與劇中主角一起哭過笑過痛過後，齊齊跨越最黑暗邁向光明。為了在劇集開播前令觀眾更了解六大主角基本人設及愛情觀，無綫官方社交網專頁前晚（22日）發布了一系列共 7張的金句圖，包括６大主角的愛情觀懶人包，及善仁與明芯女兒潘悅（鄭沚月飾）看待父母離異的心態，同場還加映七位主角人設描述。



Mira與善仁的關係峰迴路轉、像霧又像花，相當引人入勝。

Mira與天暉志同道合、互相扶持，大家亦十分清楚對方的缺點，到底男女之間是否真的可以存在純友誼。

到底Mira為何在同一場口中，在不同人的視點中有不同的打扮。

王敏奕感激被委以「致命誘惑」重任：咁睇得起我

Mira表面Open。

內心卻如小白兔般純良。畢生致力追求真愛的她，對於早餐有特別情意結。

自人物介紹及劇集宣傳片陸續曝光後，其中一大焦點落在王敏奕的「蛻變」上，談到舉手投足、甚至聲線都演活了「致命誘惑」，敏奕笑言與真實自己很大出入，並透露因而曾遭監製林肯嫌棄：「現實世界嘅我係唔識做呢啲嘢，所以拍之前我都有去睇某啲戲做吓功課。但因為喺潘善仁視點、我需要更加誇張咁去演呢啲（嫵媚）行為，我記得第一日拍時，監製嫌棄我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。」

在劇中經歷了二十載人生變化的敏奕，因為各式各樣的生活難題，一下子由昔日的美艷童話戀愛狂，變成滿腔不滿的怨婦，加上劇集後段將連環爆seed暴走，絕對是演技一大挑戰。

Gina與Davey表面是人人羨慕的金童玉女。

敏奕又坦言很喜歡劇本的多角度說故事構思：「所以我一早知道自己需要演唔同人眼中嘅呂靜海，對一個演員嚟講，係一件好有挑戰性同好有趣嘅project。我亦都多謝監製同編審咁睇得起我，覺得我可以演繹到致命誘惑。」觀乎官方今日（23日）發布劇照，王敏奕於同一場口中，竟有清爽VS保守兩種不同打扮，清楚帶出不同視點下、同一件事的伸延性及多樣性。而除了同場口的反差，敏奕在整套劇的前後反差亦相當驚人，在劇中經歷了接近20年人生變化的Mira，雖然想盡量堅持活得簡單率性，但面對生活上各式各樣難題，Mira不但失卻了昔日的艷光，更由「天跌落嚟當被冚」變成滿腔不滿的黑面怨婦，更會挑戰連串的爆Seed暴走場口，反差之大令人期待。

但二人在這段愛情中所經歷的創傷與哀痛，卻不足為外人道。

與敏奕在劇中保持既相愛又「互相傷害」關係的賴慰玲，也大嘆是次拍攝過足戲癮：「呢個角色好兩面，表面好風光，但內心其實好孤獨，一個咁大反差嘅角色，對演員嚟講係具備咗好豐富嘅素材去演。呢個角色真係我從演以來喊得最多，佢嗰種喊仲要係好壓抑嘅，即係好想喊又唔畀自己喊，我覺得好寫實，好多人其實想喊時都會想撳住自己。我亦都鍾意劇本多角度嘅講故仔方法，即係我睇我情人可能好壞，但當我情人睇番我時，原來係我促成佢變成我眼中嘅壞人，而第三者睇又可能有另一啲睇法，我覺得寫得好細膩。」

因為怕失去，Gina在Davey面前不敢做自己，為二人日後關係埋下極大危機。