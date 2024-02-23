譚詠麟相約張學友「御用填詞人」食大茶飯　仲有黎明金曲創作人

近日譚詠麟和三哥苗僑偉，在溫哥華被野生捕獲，並跟粉絲合照，甚為友善親民。但原來女粉絲太過年輕，錯過了現場的兩位寶麗金年代的金牌製作人，二人分別是著名填詞人簡寧，作品有《一顆不變心》、《今夜你會不會來》、《水中花》，另一位是著名作曲家盧東尼，《難得有情人》、《對不起，我愛你》、《一人有一個夢想》就是出自他的手筆，兩位樂壇金牌幕後早已移居加拿大，堪稱本地樂壇最大損失。

譚詠麟及苗僑偉在溫哥華被野生捕獲，跟女粉絲合照。（小紅書）

譚校長和三哥在溫哥華被粉絲集郵，當時他們跟兩位老朋友正在飯局，分別是著名填詞人簡寧，及著名作曲家盧東尼，在寶麗金年代，簡寧是中文唱片部董事經理，而且經由他填詞的作品，全部成為經典金曲，包括有張學友、湯寳如合唱的《相思風雨中》、張學友《一顆不變心》、《愛得比你深》、李克勤的《夏日之神話》、譚詠麟的《水中花》、《夢仍是一樣》、陳慧嫻《人生何處不相逢》、《飄雪》、黎明《今夜你會不會來》、《相逢在雨中》、黃凱芹《雨中的戀人們》等等。

譚校長相約簡寧及盧東尼聚舊，他們均是樂壇的頂級幕後人才。（微博圖片）

至於盧東尼，曾為寶麗金多名當紅歌星擔任全碟編曲，合作歌星有譚詠麟、鄧麗君、張國榮、陳慧嫻等等，而他的原創作曲兼編曲，代表作有關淑怡的《難得有情人》、黎明的《對不起，我愛你》、黎瑞恩的《一人有一個夢想》，相信樂迷總會聽過出自他們手筆的作品，今次跟譚校長聚舊，隨時有新作品面世，令人相當期特。