「韓國女生Judy」成台灣網民新寵　狂曬比堅尼完美掌握流量密碼

韓國YouTuber「韓國女生Judy」現定居於台灣，之後更開設了個人YouTube頻道分享台灣美食，其中因為向她的韓國爸爸分享台灣高粱酒作為契機，而漸漸在台灣網民中走紅，後來更直接被封為「酒帝」（含Judy釋音及飲酒雙重意思）。當然，忽然介紹這位韓國一定有其「亮點」...



韓國YouTuber「韓國女生Judy」愈嚟愈受歡迎。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

全因她發現了「流量密碼」，從早期一些和爸爸街頭夜市飲飲食食，到近期她開始邀請性感韓國朋友登上YouYube頻道一齊在街頭夜市飲飲食食，換湯不換藥，但成效甚佳。不少影片瀏覽數量更以幾倍上升，其中「酒帝」Judy更曾試過帶韓國的性感網紅朋友到野溪浸溫泉，瀏覽人數更直接由20萬衝上162萬！

自從佢搵到「流量密碼」之後，瀏覽人數開始上升。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

好睇過《3日2夜》。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

YouTuber「韓國女生Judy」主打輕鬆不做作。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

呢啲就係「流量密碼」。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

呢啲就係「流量密碼」。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

呢啲就係「流量密碼」。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

睇見都想食。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

話題不做作，好睇。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

一邊食一邊浸溫泉。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

一邊食一邊浸溫泉。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

一邊食一邊浸溫泉。（YouTube截圖 / 韓國女生Judy）

韓國女生到台灣發展，成為了近期台灣「鄉民」熱話。（IG@jy_luv.peace）

韓國女生到台灣發展，成為了近期台灣「鄉民」熱話。（IG@jy_luv.peace）

韓國女生到台灣發展，成為了近期台灣「鄉民」熱話。（IG@jy_luv.peace）

韓國女生到台灣發展，成為了近期台灣「鄉民」熱話。（IG@jy_luv.peace）

韓國女生到台灣發展，成為了近期台灣「鄉民」熱話。（IG@jy_luv.peace）