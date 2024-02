前無綫花旦疑遭男友家暴兜巴掌嘴命令收聲　網民竟不同情指抵打

現年37歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》,之後簽約無綫成為藝人正式入行,她於去年在IG發長文宣布即將離巢無綫,結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露:「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心,而回復自由身的她,亦已準備好開展新工作。朱智賢的男友謝東閔一直十分支持她,縱然她曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」,仍獲得原諒,與男友繼續相愛。

不過,昨日 (22/2) 朱智賢於社公網發布了一條短片,就疑似被謝東閔「家暴」。片中見她身穿粉紅色球衣,以「下體失縱」打扮大曬白滑美腿,性感誘人。她對鏡頭做撒嬌表情並表示:「Babe, I can be anything you want me to be. (寶貝,我可以成為你想我為你做的人)」。

豈料當朱智賢說完後,鏡頭外疑似謝東閔的男子竟掌摑朱智賢的嘴巴,並說道:「Be Quite(安靜)。」命令她收聲。對於突如奇來的一巴,朱智賢顯得措手不及,隨即對着鏡頭尷尬地笑。片段曝光後,她的好友江嘉敏亦看不過眼留言:「真係想死喎條友,好大力喎!」然而竟然有網民留言指:「勁衰囉咁大力,不過又幾抵打嘅。」朱智賢其後回覆網民證實自己有報仇。

