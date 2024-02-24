前無綫花旦疑遭男友家暴兜巴掌嘴命令收聲　網民竟不同情指抵打

現年37歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，之後簽約無綫成為藝人正式入行，她於去年在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露：「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心，而回復自由身的她，亦已準備好開展新工作。朱智賢的男友謝東閔一直十分支持她，縱然她曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」，仍獲得原諒，與男友繼續相愛。

朱智賢到蠄蟝石頂打卡。（Instagram）

朱智賢到蠄蟝石頂打卡。（Instagram）

謝東閔與女友朱智賢（梁碧玲攝）

不過，昨日 (22/2) 朱智賢於社公網發布了一條短片，就疑似被謝東閔「家暴」。片中見她身穿粉紅色球衣，以「下體失縱」打扮大曬白滑美腿，性感誘人。她對鏡頭做撒嬌表情並表示：「Babe, I can be anything you want me to be. (寶貝，我可以成為你想我為你做的人)」。

朱智賢無下裝性感誘人。(影片截圖)

豈料當朱智賢說完後，鏡頭外疑似謝東閔的男子竟掌摑朱智賢的嘴巴，並說道：「Be Quite（安靜）。」命令她收聲。對於突如奇來的一巴，朱智賢顯得措手不及，隨即對着鏡頭尷尬地笑。片段曝光後，她的好友江嘉敏亦看不過眼留言：「真係想死喎條友，好大力喎！」然而竟然有網民留言指：「勁衰囉咁大力，不過又幾抵打嘅。」朱智賢其後回覆網民證實自己有報仇。

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)