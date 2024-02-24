古天樂突然爆肚公開抽水美斯失場風波　內容抵死絕核獲讚人間清醒

「球王」美斯（Lionel Messi）早前隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，全城期待的「香港隊vs國際邁阿密」足球表演賽於2月4日在香港大球場上演，然而卻因為美斯全程齋坐未有落場作賽，引起在場大批球迷極度不滿，大嗌回水，埸內噓聲四起，引來國際關注。美斯沒有出場令有份買飛入場的球迷感到被騙，網上亦爆發熱烈討論，網民甚至以世紀大騙案來形容。

美斯於香港表演賽疑因肌肉炎症缺陣。（袁志浩攝）

而最令中國香港一眾球迷傷心的是，美斯其後率領國際邁亞密球隊到訪日本與神戶勝利船進行表演賽，在那場比賽中，美斯竟然於下半場後備上陣，落場踢了超過30分鐘，且表現得生龍活虎，傷患奇蹟痊癒了。美斯在相隔僅僅3日便在日本賽場後備上陣30分鐘，令中國香港球迷大感失落及不滿，日前古天樂為鄭中基的《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》香港站尾場擔任嘉賓時，居然抽美斯水，更贏得網民讚賞。

古天樂與梁詠琪齊為鄭中基演唱會擔任嘉賓。(資料圖片)

美斯缺陣，惹全港公憤。(資料圖片)

大批球迷用幾千元買飛想一睹美斯球技，但最終他完全冇落場，令球迷噓聲四起，感覺被當「水魚」。（資料圖片/袁志浩攝）

古天樂當晚為鄭中基擔任嘉賓時，在Encore環節大開金口獻唱他的首本名曲《男朋友》。古天樂與鄭中基在台上Chitchat，講到鄭中基首次做演唱會監製壓力大到失眠兼發台瘟，古天樂就建議他加開日場，連綵排都賣飛，又突然無厘頭爆肚說：「歌迷都要買飛，入嚟睇你唱歌，唱完歌之後你會落場踢㗎嘛，呀唔係，你會落場唱㗎嘛，你唔會走咗去㗎嘛第二日？」鄭中基即表示：「我唔會。」古天樂即說：「咁咪掂囉。」疑似抽水美斯「失場」風波。古天樂此番言論惹來網民熱議，並贏得大批網民的讚賞，有網民就讚他：「人間清醒古校長」。

終於開金口唱歌。（陳順禎攝）

唱得好投入。（陳順禎攝）

美斯昨日於日本神戶勝利船表演賽下半場後備上陣。（視覺中國)