絲打去旅行︱蝦頭孖唐詩詠飛日本牛郎店揀仔︰冇諗過一嚟就咁刺激

唐詩詠（Natalie）昨日（23日）擔任網上節目《絲打去旅行》首集嘉賓，她與主持人楊詩敏（蝦頭）一起飛到日本東京牛郎店拍攝最新一集節目。唐詩詠在節目一開始向蝦頭表示：「我一落機就話肚餓啫，點解你帶我嚟度。」蝦頭搞笑回應：「食好嘢！」她則表示：「我冇諗過一嚟就咁刺激，但你小心啲揀喎！我聽聞你揀咗嗰個就一定就係嗰個，冇得轉。」

唐詩詠（Natalie）昨日（23日）擔任網上節目《絲打去旅行》首集嘉賓。（節目截圖）

唐詩詠與主持人楊詩敏（蝦頭）一起去到日本東京牛郎店拍攝最新一集節目。（節目截圖）

二人與一眾牛郎在節目中演繹一場情景環節「如何氹番剛分手的女生開心」，蝦頭隨即用手蓋住自己的臉，並且躺在一名牛郎的身上，並表示：「我見到你，所以開心了。」她身旁的牛郎向她說：「一齊開心，我會把你的傷心全部變走，待在你身邊。」

唐詩詠向三位牛郎提出問題「大家現在有拍拖嗎？」他們異口同聲表示：「如果真係有女朋友說都冇所謂，但我現在實際就係冇。」有一位牛郎分享過去有一位顧客光臨的體驗，他說：「沒有指名任何牛郎，但我們交換了聯絡方式，她想我到她正在喝酒的酒吧，一起喝酒，當時她已經在酒吧，我去了和她一起喝酒，之後她喝醉了，她問我可以一起去酒店嗎？我當時也喝醉了，所以說好。」他繼續指當他們到達了酒店，對方竟然向他說身份是男生，然後自己就直接睡着了。

有一位牛郎分享過去有一位顧客光臨的體驗。（節目截圖）

蝦頭玩情景環節用手蓋住自己的臉，並且躺在一名牛郎的身上。（節目截圖）

唐詩詠又再向眾人提問「第一次來的時候可以選多少個男生？」他們向她解答只能挑選一個男生，並表示：「不可以轉人，除非你指名的男生已經辭職了。」講到可否相約與牛郎出外，他們表示店內消費前可以相約一起吃飯，或是消費完在一起去吃飯。據工作人員解釋只要消費五萬日圓就可以帶走一個牛郎，另外若果消費十萬日圓就可以帶走多一個牛郎。被問到帶走牛郎之後可以做什麼，他們表示：「一起吃飯去酒吧，因為很像談戀愛的感覺，所以絕對可以發生任何事情。（觀眾可以自己幻想）。」

唐詩詠向眾人提問「第一次來的時候可以選多少個男生？」。（節目截圖）

據工作人員解釋只要消費五萬日圓就可以帶走一個牛郎。（節目截圖）