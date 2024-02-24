鬼故｜墓園管理員同「住客」零距離接觸　深夜被警告：GET OUT！

中國人傳統之中，臨近鬼節人們會遇到特別多靈異事件，但要講到遭遇最多靈異存在的地方，墓地、墓園、「大酒店」這些場所肯定更多。



近日有IG頻道分享一條外國墓園管理員「撞鬼」事件。事緣這一位管理員於外國一間墓園任職，不過這個墓園的「住客」卻出奇地活躍，在他巡視的時候經常會企圖與他互動。

這個墓園的「住客」卻出奇地活躍，在他巡視的時候經常會企圖與他互動。（YouTube截圖 / Dylan Anderson）

片中這位男人，在工作時紀錄低遇到的靈異事，有一次他聽到了奇怪的聲音，那種聲音就似是有一個人大力地在拍打鋼門。（YouTube截圖 / Dylan Anderson）

片中這位男人，在工作時紀錄低遇到的靈異事，有一次他聽到了奇怪的聲音，那種聲音就似是有一個人大力地在拍打鋼門。當時他聽到後，就拿着手電筒，企圖找出聲音的來源。他說：「我不知道這些『人』來自哪裏......」之後他走到安放着逝者的地方時，一聲巨大的聱響就從他的身後傳出，嚇得他整個都跳起來，他說：「JESUS Fxxking CHRIST!!!」但當他轉過身，又看不到任何異樣。

可能是出於想壯膽的心情，他又說：「有沒有人在這裡？」從影片中，這時候又可以聽到一聲微弱的女聲回應：「Hello~~~」（YouTube截圖 / Dylan Anderson）

可能是出於想壯膽的心情，他又說：「有沒有人在這裏？」片中此時又可以聽到一把微弱的女聲回應：「Hello~~~」他又說：「跟我說話，OK？你在哪裏？我看不到你，你要出來，好嗎？」這時候周圍又重歸安靜。

另一次經歷，他值夜班時又遇到更恐怖的情況。他又聽到怪聲，所以他又循着聲音來源，走到墓園中的禮拜堂查看。當他打開燈掣後，他向鏡頭解說：「我不太清楚這裡發生什麼事......」當說完這句後，身後又傳出一聲巨大的嘶吼聲「GET OUT !!!」（YouTube截圖 / Dylan Anderson）

另一次經歷，他值夜班時又遇到更恐怖的情況。他又聽到怪聲，所以他又循着聲音來源，走到墓園中的禮拜堂查看。當他打開燈掣後，他向鏡頭解說：「我不太清楚這裏發生什麼事......」當說完這句後，身後又傳出一聲巨大的嘶吼聲「GET OUT !!!」嚇得他跑到室外，並說：「我忍受夠了！」

影片連結：https://www.youtube.com/shorts/oP3kiuTMyII

另一次經歷，他值夜班時又遇到更恐怖的情況。他又聽到怪聲，所以他又循着聲音來源，走到墓園中的禮拜堂查看。當他打開燈掣後，他向鏡頭解說：「我不太清楚這裡發生什麼事......」當說完這句後，身後又傳出一聲巨大的嘶吼聲「GET OUT !!!」（YouTube截圖 / Dylan Anderson）