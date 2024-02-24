美女玄學家樂翊榆教催旺桃花三大必勝法　呢個時間要飲「桃花水」

今日（24日）是元宵佳節，不少人都在這天拜月老希望催桃花。藝人樂翊榆近來在HOYTV主持玄學節目廣受好評，除了人靚身材好，她亦十分精於玄學風水及催眠有關的知識。



美女玄學家樂翊榆教催旺桃花必勝法。（IG圖片）

自我暗示 提升自信

樂翊榆接受《香港01》訪問時，表示想催旺桃花的話，可以由「外敷內服」三方面着手。她說：「第一樣係從心理角度出發，通過自我暗示方式去提升自信心，就好似每日都住塊鏡讚自己好靚咁。」

美女玄學家樂翊榆教催旺桃花必勝法。（IG圖片）

樂翊榆表示，這個方式一點都不複雜。她說：「每人每年運程都唔同，當嗰年運程唔好，例如收入差咗，做事唔順利，就有可能影響自信心。呢個方法係增強自信心！首先要搵個地方放鬆自己，最好係喺床上面，深呼吸三下，想像你嘅頭頂有一度光，度光由頭頂慢慢傳到去腳底，個人跟住度光由頭到腳都慢慢放鬆，之後你就會感覺到腳部會有麻痺感。」

她續說：「呢個時候你就會進入 α 腦電波嘅狀態，呢個時候你就可以同自己講『我好吸引』『我身材好好』『我好靚』嘅說話，重複最少20次，之後就可以瞓覺。第日起身，趁半睡瞓醒時候再重複以上程序。記住，如果要校鬧鐘的話，記得用溫柔一啲響鬧聲音。21日以上相同的自我暗示。」

美女玄學家樂翊榆教催旺桃花必勝法。（IG圖片）

桃花位擺杯水 喜慶位種植物

樂翊榆也分享了另外兩種玄學上的妙招。她說：「今年嘅桃花位在正東，所以在家居和工作的地方，正東方桃花位放一杯水，而中宮係吵架位則放粉紅色物件。中宮放粉紅色物件化解爭吵是非，正東旺人緣桃花。如果想愛情開花結果，可以在今年喜慶位西南方，放置土種結果植物。」

美女玄學家樂翊榆教催旺桃花必勝法。（IG圖片）

獨家妙招 飲「桃花水」

她續說：「呢個方法就新穎好多，係我獨家妙招！卯是代表桃花，卯日是桃花日。在桃花日（卯日），早點起床，在桃花時（卯時，上午5-7時），飲可飲用嘅桃花水嚟增旺桃花 。那天全日都飲桃花水，同埋用桃花水沖涼浸浴。而且，想增旺桃花的人應該長期用香水。並且選擇有花香和果香的香水寓意着開花結果。」

什麼是「桃花水」？樂翊榆補充說：「原則上喺卯日卯時由水喉或者山泉出嚟嘅就係『桃花水』。有啲人屋企裝咗過瀘器，咁嗰啲水就係可以飲用嘅『桃花水』，但係卯日卯時打開支樽裝水就唔係『桃花水』。卯日就係每12日咁計，下個月卯日係西曆3月4日，3月16日，3月28日。」