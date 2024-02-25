佘詩曼鄧萃雯雙視后激罕同框再合作　曾傳不和仲有呢個秘密關係？

佘詩曼憑《新聞女王》成為首位三屆TVB視后創下歷史，成功超越曾奪得兩屆視后的鄧萃雯及胡定欣。佘詩曼近期在內地人氣急升，早前與昔日傳出不和的鄧萃雯為《東方衛視元宵特別節目》獻唱《分分鐘需要你》，兩人同框勾起不少網民的追劇回憶。

佘詩曼與鄧萃雯為《東方衛視元宵特別節目》獻唱《分分鐘需要你》。（微博）

對於兩人再度同框，有大批網民都感到興奮。（微博）

佘詩曼與鄧萃雯曾多次合作，包括拍攝劇集《酒是故鄉醇》、《金枝慾孽》及《歲月風雲》。兩人除了在鏡頭前均為實力派好拍檔，原來兩人同為協恩中學畢業生，是同校師姐妹。不過鄧萃雯比佘詩曼早出道逾10年，佘詩曼上位時曾一度被指是鄧萃雯的威脅，因此一直有傳二人不和。

佘詩曼與鄧萃雯曾多次合作，《金枝慾孽》最經典。（劇照）

2004年兩人更同時憑《金枝慾孽》入圍「最佳女主角」，但最終一同輸給同劇的黎姿。（劇集畫面）

佘詩曼與鄧萃雯過去不止一次在《萬千星輝頒獎典禮》爭獎，2004年兩人更同時憑《金枝慾孽》入圍「最佳女主角」，但最終一同輸給同劇的黎姿。其後於2010年，佘詩曼與鄧萃雯分別以《公主嫁到》及《巾幗梟雄之義海豪情》爭「最佳女主角」，最終佘詩曼僅奪「我最喜愛的電視女角色」，而視后則由鄧萃雯獲得。有傳媒在廣告時間拍到佘詩曼疑似向身旁的鄧萃雯反眼，表情看似不屑，雖然佘詩曼事後指只是看了一眼瀏海，但依然未能平息不和傳聞。

佘詩曼於內地人氣急升。（微博）

雖然兩人曾傳不和，不過鄧萃雯曾表示間中都有跟佘詩曼聯絡，私下並非外界所說的反面狀態，並透露兩人因為是學姐學妹，大家都有談及關於學校的事宜。另外，在今次的《東方衛視元宵特別節目》，佘詩曼多次主動拖鄧萃雯，兩人又不時對望微笑，打破不和傳聞。

用行動打破不和傳聞。（微博）