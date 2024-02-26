40歲兩屆視帝苦笑曬湯圓照　疑似獨過元宵背景一細節曝光露端倪？

現年40歲的兩屆視帝王浩信去年自爆約滿離巢TVB，並以部頭合約形式與TVB繼續合作，並簽下香港女劍神余繕妡，成立王浩信創作室有限公司，自己做老闆。近年動態相對低調的他，日前為了宣傳《狀王之王》多了更新近況。亮相宣傳不免被問到與太太陳自瑤的婚姻關係，王浩信受訪稱與家人共度情人節，又罕談指老婆要求他多陪女兒，一家人睇《狀王之王》，夫妻互相討論劇本；反而另一邊廂陳自瑤則稱同財神有約，兩公婆被指未有夾口供。

王浩信同金剛好有喜感。

王浩信。（梁碧玲攝）

早前迎來元宵節，王浩信再於Instagram曬出近照。相中王浩信手持兩粒湯圓自拍，他發文稱：「食完飯同大家食下（吓）湯圓😁」，並祝大家元宵節快樂。雖然行文中加了笑哈哈表情符號，但相中的王浩信卻絲毫不見歡快，反而似疲倦苦笑，嘴角微微揚起，眼中不見笑意。

陳自瑤發文稱與財神有約。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤發文稱與財神有約。（IG@chenchiyiu）

此外，王浩信又曬出單人自拍，行文中亦未有透露與誰一起食飯共度元宵，也未有Tag任何人。從王浩信背後玻璃反光可見，王浩信單手舉機獨自影相，附近空無一人，疑似獨自過元宵。元宵佳節獨自過年宵，令人不禁再揣測並婚姻狀況，更有網民留言直接問：「沒有陳自瑤怎麼過元宵節」。

王浩信曬出湯圓自拍，疑獨過元宵。（IG@vincentwong07）

有網民問無陳自瑤點過元宵。（IG@vincentwong07）