三屆視帝攜妻內地歎美食　夫妻間一個舉動令網民羨慕到爆

59歲的三屆無綫視帝黎耀祥近年重心轉移內地，除了演藝工作外，他還踩過界做埋美食KOL，與太太梁耀蓮（Julia）夫妻檔穿州過省尋找不同美食，寓工作於拍拖。

黎耀祥兩公婆結婚多年一樣恩愛。（IG@laiyiucheung）

黎耀祥帶太太去宵夜。（小紅書截圖）

非常恩愛。（小紅書截圖）

近日，黎耀祥又有「新作」，他攜太太夜晚11點多去食宵夜，到番禺品嚐一間以豬雜粥出名的食肆。除了美食吸引外，黎耀祥對太太無微不至的照顧獲網民激讚，由盛粥到夾餸，黎耀祥都以太太為先，Julia亦一臉甜笑地說：「唔該。」可見二人結婚多年仍相敬如賓。而且網民還發現，黎耀祥全程都拖實太太無離手，羡煞旁人，紛紛留言：「這個年紀仲可以拖手仔食宵夜，真好」、「同老婆拖手仔食宵夜，嘖嘖，羡煞旁人囉」、「好sweet」、「這才是夫妻該有的樣子，祝福」。

黎耀祥幫太太盛粥。（小紅書截圖）

老婆食先。（小紅書截圖）

還夾菜給太太。（小紅書截圖）

期間，食得滋味的黎耀祥突然「詩癮大發」，大搞爛Gag：「冬天食完豬雜粥，返到屋企都唔使思思縮縮。」逗得身旁的太太開懷大笑，大讚：「正啊！」黎耀祥續說：「係咪好有文采呢？」之後他還「豬八戒」上身，大拋角色金句：「真係多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。食豬雜！」非常搞笑。

好食到搞爛gag。（小紅書截圖）

逗得太太非常開心。（小紅書截圖）

還豬八戒上身爆經典對白。（小紅書截圖）

另外，黎耀祥當年憑「柴九」一角紅遍香港及整個珠江三角洲，當晚他一進入舖內已即被認出，食客大叫「柴九哥」，他不但友善跟大家打招呼，還逐一合照，非常親民；而且黎耀祥還跟其他食客一樣，自己去排隊點食物，一點架子都沒有。

黎耀祥到場即被認出。（小紅書截圖）

黎耀祥跟其他食客一樣，自己去排隊點食物，一點架子都沒有。（小紅書截圖）

與太太一齊揀選食材。（小紅書截圖）

食飽飽拖住手，羨煞旁人。（小紅書截圖）