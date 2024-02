趙世曾孻仔趙式正首現身剖白喪母之痛　眼泛淚光答謝趙式芝贈一物

現年87歲的富商趙世曾一生風流,曾豪言有過萬女友,遍佈內地、香港、美國和歐洲,趙世曾於1991年與美越混血模特兒Terri Holladay相戀,翌年舉行了盛大海陸空訂婚儀式,可是一直未有正式註冊結婚,Terri在1993年誕下一子趙式正(Roman),兩年後與趙世曾正式分手。Terri Holladay在去年12月27日於香港逝世,終年55歲。與母親關係極Close的趙式正昨日(26日)終現身首度開腔剖白喪母心情。

趙世曾一生風流。(視覺中國)

Terri Holladay在去年12月27日於香港逝世,終年55歲。(IG@terriholladay_)

親友設專頁悼念。(網上截圖)

趙式正昨日於IG Story轉發了一張圖片,圖中寫着「We don't erase our trauma;we reduce the impact it has on us (我們不會刪掉創傷,我們會減少它對我們的影響)」,並多謝大家說:「Thanks everyone for checking in. Been a rough two months, but pushing through(感激大家的慰問。這兩個月很艱難,但還是撐過來了)」

Roman與媽媽Terri Holladay。(FB/@Terri Holladay)

Terri Holladay當年帶兒子出席發佈會。(視覺中國)

趙式正又多謝同父異母的家姐趙式芝以及好友送贈的書本,趙式芝送他的是一行禪師(Thich Nhat Hanh)的作品《How to Smile》。趙式正還post了一張他在家中與愛犬依偎的自拍照,見他面帶微笑,看來精神不俗,可是似乎眼泛淚光,相信他的心情依然難過,需要時間慢慢走出喪母之痛。

Terri Holladay同老公Paolo相愛15年。(IG@terriholladay_)

Terri與兒子。(IG@terriholladay_)

