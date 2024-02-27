趙世曾孻仔趙式正首現身剖白喪母之痛　眼泛淚光答謝趙式芝贈一物

現年87歲的富商趙世曾一生風流，曾豪言有過萬女友，遍佈內地、香港、美國和歐洲，趙世曾於1991年與美越混血模特兒Terri Holladay相戀，翌年舉行了盛大海陸空訂婚儀式，可是一直未有正式註冊結婚，Terri在1993年誕下一子趙式正（Roman），兩年後與趙世曾正式分手。Terri Holladay在去年12月27日於香港逝世，終年55歲。與母親關係極Close的趙式正昨日（26日）終現身首度開腔剖白喪母心情。

趙世曾一生風流。（視覺中國）

Terri Holladay在去年12月27日於香港逝世，終年55歲。（IG@terriholladay_）

親友設專頁悼念。（網上截圖）

趙式正昨日於IG Story轉發了一張圖片，圖中寫着「We don't erase our trauma；we reduce the impact it has on us (我們不會刪掉創傷，我們會減少它對我們的影響)」，並多謝大家說：「Thanks everyone for checking in. Been a rough two months, but pushing through（感激大家的慰問。這兩個月很艱難，但還是撐過來了）」

Roman與媽媽Terri Holladay。（FB/@Terri Holladay）

Terri Holladay當年帶兒子出席發佈會。（視覺中國）

趙式正又多謝同父異母的家姐趙式芝以及好友送贈的書本，趙式芝送他的是一行禪師（Thich Nhat Hanh）的作品《How to Smile》。趙式正還post了一張他在家中與愛犬依偎的自拍照，見他面帶微笑，看來精神不俗，可是似乎眼泛淚光，相信他的心情依然難過，需要時間慢慢走出喪母之痛。

Terri Holladay同老公Paolo相愛15年。（IG@terriholladay_）

Terri與兒子。（IG@terriholladay_）

趙式正喪母後更新IG分享近況。(IG圖片)

趙式正喪母後更新IG分享近況。(IG圖片)

趙式正喪母後更新IG分享近況。(IG圖片)

趙式正喪母後更新IG分享近況。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)

趙式正的IG旅遊照。(IG圖片)