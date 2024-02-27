婚後事｜陳自瑤鬧爆出軌老公勁入戲　網民彈好嘈：鬧緊王浩信咁喎

陳自瑤（Yoyo）首次擔任女一的無綫劇《婚後事》昨晚（26日）首播，開首的數段回憶戲已馬上入肉，明芯（陳自瑤飾）每年都會聯同女兒潘悅（鄭淽月飾）親手製作蛋糕為老公潘善仁（羅子溢飾）慶生，數年過去，「蛋糕慶生」依舊，但明芯已甜蜜不再，原來明芯與善仁婚姻因欠債兼自私自利的老爺潘良（煒烈飾）、以及善仁疑似出軌步向破裂，明芯為了爭奪悅悅撫養權，除不惜與昔日深愛過的善仁對簿公堂，更以極狠毒的手法將善仁推向深淵…

劇集開首嘅獨白設計勁有心思，在正式展開故事前為觀眾進行預熱。

劇集開首嘅獨白設計勁有心思，在正式展開故事前為觀眾進行預熱。

呢個表達手法都好日常，大家拎住手機睇生活片段嘅時候，個視點都會係咁。

2015年善仁嘅生日，明芯已經有啲唔開心。

子溢呢個狀態，足以證明佢放低到靚仔包袱。

陳自瑤今次為了演活身心俱疲的失婚婦，放下女神包袱、180度豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女，除了犧牲靚樣、以蓬頭垢面Look在家中憤怒為老爺執手尾、兼與善仁吵大鑊外；當明芯發現疑似有外遇的善仁、撰寫講述婚外情的小說《婚後事》抒發情感時，陳自瑤的質問、層遞式的「我要離婚三次方怒吼」、以及放盡喉嚨向善仁埋怨眼前一切「都係假架」，都充份演繹了一個曾經深愛過的女人、被背叛後歇斯底里的狀態。

呢幕明芯想同善仁攬炒嘅場口，網民都話好癲。

淨係Yoyo嘅亂髮，都話咗畀大家聽佢喺呢個場口有幾暴走！不過值得留意嘅係，呢個狀態嘅明芯只係善仁嘅視點，到底今晚換咗明芯嘅視點之後，個故仔又會係點架呢？

淨係Yoyo嘅亂髮，都話咗畀大家聽佢喺呢個場口有幾暴走！不過值得留意嘅係，呢個狀態嘅明芯只係善仁嘅視點，到底今晚換咗明芯嘅視點之後，個故仔又會係點架呢？

淨係Yoyo嘅亂髮，都話咗畀大家聽佢喺呢個場口有幾暴走！不過值得留意嘅係，呢個狀態嘅明芯只係善仁嘅視點，到底今晚換咗明芯嘅視點之後，個故仔又會係點架呢？

個個都話Yoyo做得好真實，被背叛嘅女人就係會癲咗同埋妒忌恨。

不過外界對陳自瑤的表現評價兩極，有網民直呼心寒，兼大讚陳自瑤入戲、演技有進步，甚至覺得首擔女一的陳自瑤，有資格問鼎視后殊榮，更封她為無綫「御用癲婆2號」。不過也有網民覺得陳自瑤：「過咗火，好嘈」、「成晚好嘈好煩、想封住佢把口」；質疑套劇：「其實套戲負面情緒太多，究竟拍俾咩人睇？」，也有網民戲言：「鬧緊王浩信咁喎」。

Yoyo全情投入演繹番符合角色嘅情緒，完全將女神包袱拋諸腦後。

Yoyo全情投入演繹番符合角色嘅情緒，完全將女神包袱拋諸腦後。

Yoyo全情投入演繹番符合角色嘅情緒，完全將女神包袱拋諸腦後。

呢張已成為潛力圖之一。

網民戲言：鬧緊王浩信咁喎。（IG@tvbcomhk）

有網民覺得陳自瑤演繹過了火。（IG@tvbcomhk）

覺得太嘈。（IG@tvbcomhk）

另外，為與明芯力爭女兒撫養權，善仁聘請大律師Gordon（鄧智堅飾）在離婚法庭上「對付」明芯，在法庭上看似被攻擊至遍體鱗傷的明芯，與善仁私下談判時竟一秒由「受害者」變「加害者」，原來善仁的反擊早在明芯計算之中，目的是要令善仁跌入「燒銀紙打官司」困境。陳自瑤亦有在社交網落力宣傳新劇：「你們看到的是正處於瘋狂狀態的明芯，在他（善仁）眼中她（明芯）是虎媽是捍妻，然而由甜蜜到離婚，是什麼令到一個但求年年可以親手整生日蛋糕俾老公的女人，變得今時今日咁恐怖…而明芯又究竟經歷了什麼？明晚（今晚 27日）明芯的視點將會看見另一個我…」

網民睇到好心痛。

網民睇到好心痛。

呢一幕大反轉嘅劇情，再加上Yoyo陰森嘅演繹，網民拍案叫絕。

呢一幕大反轉嘅劇情，再加上Yoyo陰森嘅演繹，網民拍案叫絕。

呢一幕大反轉嘅劇情，再加上Yoyo陰森嘅演繹，網民拍案叫絕。

除了陳自瑤，子溢無論顏值及演出亦同樣備受讚賞，有網民直指升呢人夫及爸爸後的子溢變得更為有型。而且劇中與陳自瑤一樣為角色放下顏值包袱，以極頹喪的狀態演活備受離婚官司困擾的善仁；面對狠妻步步進逼、生活逼人及與愛女相愛卻不能相見等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，演技獲網民讚進步不少及夠内斂。

呢幕爆玻璃場口畫面靚、子溢演技好，同樣引爆熱話。

呢幕爆玻璃場口畫面靚、子溢演技好，同樣引爆熱話。

呢幕爆玻璃場口畫面靚、子溢演技好，同樣引爆熱話。

呢幕爆玻璃場口畫面靚、子溢演技好，同樣引爆熱話。

善仁到底有冇出軌，成為網民最大嘅懸念。

而昨晚子溢與女兒的整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及二人相擁痛哭的畫面，亦令不少觀眾看得眼淚直流。子溢昨晚上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。時隔兩年，潘善仁終於同觀眾見面，期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢。」

呢一幕好多人嗌感動。

呢一幕好多人嗌感動。

呢一幕好多人嗌感動。

藝人IG相